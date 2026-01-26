El presidente de la investigación de Adamuz: “Todo parece evidenciar que la causa ha sido la rotura de una soldadura”

El experto que preside la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha puesto a las claras que todas las sospechas de los técnicos sobre la causa del siniestro de Adamuz (Córdoba) se centran en la rotura de la soldadura de un carril en uso, con fecha de producción en 1989, con otro de nueva factura datado en 2023. El colapso de esa junta habría motivado el descarrilamiento del tren Iryo el pasado domingo. Esa, al menos, es la hipótesis central y cobra cada vez más fuerza.