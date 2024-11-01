edición general
8 meneos
16 clics
Presidente finlandés insta a mantener la calma y dice que no habrá alto el fuego pronto en Ucrania

Presidente finlandés insta a mantener la calma y dice que no habrá alto el fuego pronto en Ucrania

Es improbable que haya un alto el fuego en Ucrania antes de la primavera, y los aliados europeos deben seguir apoyándola a pesar de un escándalo de corrupción que ha envuelto a Kiev, dijo el presidente finlandés Alexander Stubb a The Associated Press.

| etiquetas: alexander stubb , finlandia , ucrania , rusia , guerra , paz , calma
7 1 0 K 105 actualidad
9 comentarios
7 1 0 K 105 actualidad
vicus. #1 vicus.
Queréis parar la guerra?. Pues no compar armas al gringo, por que las guerras son un negocio y si no hay negocio, no hay guerras.
4 K 72
Supercinexin #5 Supercinexin
Básicamente ésto.  media
4 K 56
#2 Dav3n
Ya saben europeos, hay que seguir financiando una guerra perdida mientras los corruptos se lo llevan calentito.

Porque básicamente es eso: el gran robo del siglo.

Así que nada, regocíjense, ciudadanos europeos, que luego vendrán los llantos y ellos tendrán 800K en tanques para protegerse de las protestas populares comunistas.
4 K 53
frankiegth #3 frankiegth *
"...y los aliados europeos deben seguir apoyándola a pesar de un escándalo de corrupción que ha envuelto a Kiev..."

Prueba de que los países nórdicos tampoco son perfectos. Por otro lado la Unión Europea debería hacérselo mirar añadiendo a cualquier país como miembro sin cumplir unos mínimos de estándares éticos y morales irrenunciables.
2 K 43
#6 pirat *
#3 úlcera y sus pusilánimes populares es lo peor que le ha pasado a la unión.
Por otra parte, como dices, ha servido para revelar que centro y norte europedos no son lo que pretendían ser después de desenmascarar su hipocresía, supremacismo, cobardía y parcialidad.

Igual que un estado autonómico o federal, igual habría que crear una subunión europea del sur para compensar el desvío del eje hacia en norte de forma que nos está perjudicando claramente hasta el punto de cuestionar las ventajas de estar dentro.
1 K 24
Andreham #4 Andreham
"Mientras siga habiendo pobres para morir, los accionistas de las empresas de armas deben estar tranquilos."
2 K 37
kastanedowski #8 kastanedowski
La guerra es un negocio, no tiene nada o poco que ver con religion, idioma, nacionalidad, etc.. es negocio duro y crudo

El negocio no puede parar... asi que esto va para largo

Y si no, entonces ya estan preparando la siguiente incursion en Venezuela

Nadie deberia apoyar las guerras.
1 K 20
capitan__nemo #9 capitan__nemo
#8 ¿Qué negocio hizo Putin invadiendo Ucrania?
0 K 20
andando #7 andando
Hay tiempo de comer todavía
0 K 10

menéame