Presidente finlandés insta a mantener la calma y dice que no habrá alto el fuego pronto en Ucrania

Es improbable que haya un alto el fuego en Ucrania antes de la primavera, y los aliados europeos deben seguir apoyándola a pesar de un escándalo de corrupción que ha envuelto a Kiev, dijo el presidente finlandés Alexander Stubb a The Associated Press.
Porque básicamente es eso: el gran robo del siglo.
Así que nada, regocíjense, ciudadanos europeos, que luego vendrán los llantos y ellos tendrán 800K en tanques para protegerse de las protestas populares comunistas.
Prueba de que los países nórdicos tampoco son perfectos. Por otro lado la Unión Europea debería hacérselo mirar añadiendo a cualquier país como miembro sin cumplir unos mínimos de estándares éticos y morales irrenunciables.
Por otra parte, como dices, ha servido para revelar que centro y norte europedos no son lo que pretendían ser después de desenmascarar su hipocresía, supremacismo, cobardía y parcialidad.
Igual que un estado autonómico o federal, igual habría que crear una subunión europea del sur para compensar el desvío del eje hacia en norte de forma que nos está perjudicando claramente hasta el punto de cuestionar las ventajas de estar dentro.
El negocio no puede parar... asi que esto va para largo
Y si no, entonces ya estan preparando la siguiente incursion en Venezuela
Nadie deberia apoyar las guerras.