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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este martes que «no es momento de chulear a EEUU»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este martes que «no es momento de chulear a EEUU»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este martes que «no es momento de chulear a EEUU»

| etiquetas: ceoe , garamendi , usa , israel
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12 comentarios
4 0 2 K 42 actualidad
Comentarios destacados:    
Pablosky #1 Pablosky *
Otro comepollas lamescrotos que va de chulito.
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skaworld #4 skaworld *
Son frases coloquiales que todos entendemos, de la misma manera que entendemos de sobra que significan esas rodilleras

Lo peor de todo no es que se llene la boca de cheeto, lo peor de todo es que el muy mongol aun pensará después de todo lo que llevamos viendo todo este tiempo, que hacer gargaras con Tang Naranja directamente ordeñado de la ubre le va a servir para que tras vaciarle la bolas, le acaricie un poco el lomo.

USA va a calzon quitao a "salvese quien pueda" a imponerse en el XXI, reventar las relaciones Europa-Rusia y petar Irán son su agenda. Nuestra estabilidad o supervivencia no parecen estar en esa hoja de ruta y hay idiotas que parecen no haberse dado cuenta
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
Otro puto traidor a España y a los españoles.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Igual tendría que dejar de chulear Trump a todo el planeta
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
A los trabajadores a exprimirlos, ante los poderosos ponerse a cuatro patas. Y que haya tanto imbécil deseando votar al mismo partido que este personaje.
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#7 Suleiman
Ya tenemos al rutte español!!! Y luego seguro que se pone la pulserita...
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ur_quan_master #10 ur_quan_master
que ponga el su culo si quiere, pero que no cuente con el nuestro.
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#8 perej
USA ha decidido que quien no obedece, merece ser castigado.
A los ricos ya les va bien el acuerdo, así que lo defienden.
Nada nuevo, la riqueza siempre es conservadora, por lógica.
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#11 PerritaPiloto
Señor Garanendi, de lo que es el momento es de hacer la pelota a un matón que nos chulea.

Si el quiere comportase como una prostituta no me parece mal, pero que no espera que todos los demás nos dejemos prostituir por ese proxeneta llamado Estados Unidos.
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hazardum #3 hazardum
Chaval, ponte a la cola, que para lamer lefas y el culo de trump esta primero Rutte, Fejioo y Abascal, creo que te va a quedar como mucho un dedo gordo del pie para chupar.
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SMaSeR #9 SMaSeR
Que cobardes son los de derechas siempre.
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#12 fralbin
A EEUU no, pero al Gilipoyas de Trump lo chulean hasta sus antiguos secuaces, se ve que ha Feijo le gustado es de "Kiss my ass", el guarrete.
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menéame