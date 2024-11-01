Las presas españolas padecen una elevada vulnerabilidad debido a su antigüedad, una seguridad ineficiente y poca inversión, según la Aiccpic

El 75 % de las 375 presas de titularidad estatal carecen de hecho de planes de emergencia, el 65 % necesita renovar los sistemas de auscultación, el 30 % precisa refuerzos estructurales y el 50 % demanda rehabilitación, según el informe presentado por los expertos que participaron en la jornada ‘Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable’. Estas cifras generan preocupación, considerando que el 40 % de las presas están clasificadas como Categoría A, lo que significa que su ruptura “afectaría gravemente” a la población cercana.