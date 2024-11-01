edición general
Las presas españolas padecen una elevada vulnerabilidad debido a su antigüedad, una seguridad ineficiente y poca inversión, según la Aiccpic

El 75 % de las 375 presas de titularidad estatal carecen de hecho de planes de emergencia, el 65 % necesita renovar los sistemas de auscultación, el 30 % precisa refuerzos estructurales y el 50 % demanda rehabilitación, según el informe presentado por los expertos que participaron en la jornada ‘Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable’. Estas cifras generan preocupación, considerando que el 40 % de las presas están clasificadas como Categoría A, lo que significa que su ruptura “afectaría gravemente” a la población cercana.

3 comentarios
Ripio #1 Ripio
Hasta que ocurra otra pantanada como la de Tous y entonces todos a llorar-
No lo esperabamos... fue excepciona...l etc
3 K 42
#3 soberao *
#1 Tiene más fuerza el discurso de Coz de que el gobierno y ecologistas destruyen presas (y cierran centrales nucleares) para dejar que el agua se vaya al mar y para que los señoritos no puedan regar campos de golf...
Para el fascista negacionista la fatiga de los materiales no tiene caducidad.
1 K 20
#2 NoMeVeas *
Sabeis que va a pasar el desastre y "no se podia saber".
Que encantadora democracia esta
1 K 28

