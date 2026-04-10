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Preocupación: crecen más del 40% los intentos de suicidio en Argentina

Preocupación: crecen más del 40% los intentos de suicidio en Argentina

El último Boletín Epidemiológico Nacional advierte un incremento superior al 40% en los intentos de suicidio respecto de años recientes. El fenómeno se ubica entre los eventos prioritarios y en nivel de alerta roja. Las comparaciones actuales se realizan en base a series cortas que incluyen principalmente los años 2024 y 2025.

| etiquetas: argentina , suicidio , preocupación , ascenso
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano *
Debe de ser que no pueden soportar tanta libertad.
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josde #5 josde
#1 Es por el ruido de la motosierra de Milei. :-D
2 K 46
Malinke #8 Malinke
#1 ni mejorías económicas, ven tanta bonanza que no lo soportan.
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Raziel_2 #9 Raziel_2
#1 Es la casta, pagando el ajuste.
1 K 27
#10 Maikimaik
#1 Ese siempre fue el plan, no? El no pueda con la libertad, que se muera, carajo!
1 K 26
#11 mancebador *
#1 O, también puede ser porque antes no existía una metodología establecida de forma transparente. Claro que tu comentario da mucho más karma.

Una de las claves para interpretar estos datos es que la vigilancia de los intentos de suicidio es relativamente reciente dentro del sistema nacional.

Según el propio informe, estos eventos comenzaron a incorporarse de manera más sistemática a partir de 2024, por lo que las comparaciones actuales se realizan en base a series cortas que incluyen principalmente los años 2024 y 2025.

Esto implica que, si bien el aumento es significativo en términos estadísticos, también se produce en un contexto de mejora en la capacidad de detección y registro.
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sotillo #13 sotillo
#1 O un sentimiento de culpa
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#14 VFR
#1 están a favor de la autonasia
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Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Si las comparaciones incluyesen los años 2020 y 2021 los resultados serían más escandalosos aun.
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#12 mancebador
#3 Y eso lo sabes porque....
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#15 VFR
#3 cierto, en esos años todas las muertes eran por covid
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#7 Aladroque
113 suicidios en 12 semanas, eso son 900 suicidios en 52 semanas.

En España tenemos más de 4.000. Nuevamente el perro gana a la motosierra. Chúpaos esa, fachas!
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#16 Leon_Bocanegra
#7 las matemáticas no son lo tuyo.
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Dene #4 Dene
Bueno, pues al menos hagan algo util antes y pasen la motosierra por las barbas del loco que les dirige
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#6 BoosterFelix
Tranquilos, la defensa del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad y en los regímenes que las causan está ahí para compensar por los suicidios.
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#2 Gilántropo
Pero más libres, ¡dónde va a parar!
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