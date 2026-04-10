Preocupación: crecen más del 40% los intentos de suicidio en Argentina

El último Boletín Epidemiológico Nacional advierte un incremento superior al 40% en los intentos de suicidio respecto de años recientes. El fenómeno se ubica entre los eventos prioritarios y en nivel de alerta roja. Las comparaciones actuales se realizan en base a series cortas que incluyen principalmente los años 2024 y 2025.
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Una de las claves para interpretar estos datos es que la vigilancia de los intentos de suicidio es relativamente reciente dentro del sistema nacional.
Según el propio informe, estos eventos comenzaron a incorporarse de manera más sistemática a partir de 2024, por lo que las comparaciones actuales se realizan en base a series cortas que incluyen principalmente los años 2024 y 2025.
Esto implica que, si bien el aumento es significativo en términos estadísticos, también se produce en un contexto de mejora en la capacidad de detección y registro.
En España tenemos más de 4.000. Nuevamente el perro gana a la motosierra. Chúpaos esa, fachas!