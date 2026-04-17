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La prensa suiza retrata a Sánchez como un “Don Quijote moderno": el líder que fascina a la izquierda global

La prensa suiza retrata a Sánchez como un “Don Quijote moderno": el líder que fascina a la izquierda global

El perfil de la NZZ elogia su liderazgo internacional pero lo sitúa en el centro de la polarización política en España ...

| etiquetas: pedro sánchez , izquierda , liderazgo
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3 comentarios
2 1 0 K 35 actualidad
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
Y a la derecha nacional :troll:
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#2 DotorMaster
Y Feijoo es Sansón Carrasco.

Pues cuidado, que al final le corta el rollo a Don Quijote.
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#3 Eukherio
Bien por él, pero no estoy seguro de que prometa demasiado eso de vivir en un mundo en el que Sánchez es la ultraizquierda.
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