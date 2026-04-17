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La prensa suiza retrata a Sánchez como un “Don Quijote moderno": el líder que fascina a la izquierda global
El perfil de la NZZ elogia su liderazgo internacional pero lo sitúa en el centro de la polarización política en España ...
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#1
YoSoyTuPadre
Y a la derecha nacional
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#2
DotorMaster
Y Feijoo es Sansón Carrasco.
Pues cuidado, que al final le corta el rollo a Don Quijote.
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#3
Eukherio
Bien por él, pero no estoy seguro de que prometa demasiado eso de vivir en un mundo en el que Sánchez es la ultraizquierda.
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Pues cuidado, que al final le corta el rollo a Don Quijote.