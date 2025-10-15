edición general
Los precios de la vivienda se disparan en toda Europa: Portugal, entre los países más sobrevalorados

Entre 2014 y 2024, los precios de la vivienda en la UE aumentaron una media del 50%, aunque en países como Hungría, Lituania, República Checa, Portugal, Estonia, Bulgaria y Polonia, el incremento nominal superó el 200%. En conclusión, el informe señala que Portugal es el país de la Unión Europea donde el turismo ha tenido el mayor impacto sobre el precio de la vivienda, consolidándose como uno de los mercados más tensionados del continente. Esto también se observa en países como España, donde la turistificación se ha convertido en un problema.

#1 doppel
e s p e c u l a c i ó n
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
falso en toda europa no  media
Eibi6 #6 Eibi6
#3 curioso lo de Lugo
#9 MPPC *
#3 Cuando del 40 al 50%, está en verde en la escala, te puedes hacer una idea de lo jodido que está el tema.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
un día sabremos que son los israelíes y sus fondos de inversion los que manipulan portales y presionan políticos, niegan el cambio climático para sacarle pasta a todo esto
Lyovin81 #5 Lyovin81
#4 Es tirar un poco lejos, aparentemente, pero no andas desencaminado en absoluto.
Torrezzno #2 Torrezzno *
Sobrevalorado es una adjetivo que no tiene sentido en este contexto. El valor de un insumo es el precio que alguien está dispuesto a pagar por el. Un ejemplo claro es el arte o el coleccionismo. Hay gente que paga mucho dinero por un mortadelo que costó 100 pesetas en su día
#7 Tronchador.
#2 La vivienda no está al mismo nivel que un cuadro, un tebeo...
La diferencia entre vivienda y/u hospitales es la esencialidad de esos "insumos" para la subsistencia de la gente. Necesidades básicas esenciales vs necesidades de autorrealización.
#8 Zeremiel
#2 Es de necio confundir valor y precio, vamos, que el mundo real no funciona como esa subasta ideal que plantean los liberales.
