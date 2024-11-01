Los precios del petróleo registran la mayor subida mensual de la historia [ENG]

Los precios de la gasolina en Estados Unidos a nivel nacional superaron los 4 dólares por galón por primera vez desde agosto de 2022, alcanzando los 4,018 $/galón a fecha de 31 de marzo, lo que incrementa los riesgos políticos internos para la administración Trump. Con la gasolina subiendo ya más de 1 dólar por barril desde el ataque de EE. UU. a Irán, los precios siguen aumentando a pesar de la exención temporal de la Casa Blanca a la Ley Jones para permitir que buques con bandera extranjera transporten combustible dentro de EE. UU.
| etiquetas: precios , petróleo , historia
Al final Israel se habrá cargado a Trump. Si no le salen las cosas y pierde esas elecciones, Netanyahu habrá logrado tumbar a quién nadie había logrado.
Si pierde esas elecciones los republicanos solo pueden esperar que las cosas cambien los siguientes dos años, a ver si se recuperan para las generales de 2028. Pero con un Congreso en contra, las cosas se pueden poner muy difíciles, o seguir tomando la directa hacia un gobierno más dictatorial, lo que podría poner mas en contra a los votantes dentro de dos años.
Ya les puede salir bien la intervención terrestre, porque ahí se va gran parte de los votos
Nada en absoluto, es que soy malpensado.
Si este lugar tiene el 20% del petroleo del mundo.
No parece razonable que el 80% del petroleo del mundo suba de manera injustificada...