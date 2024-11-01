Los precios del petróleo registran la mayor subida mensual de la historia [ENG]

Los precios de la gasolina en Estados Unidos a nivel nacional superaron los 4 dólares por galón por primera vez desde agosto de 2022, alcanzando los 4,018 $/galón a fecha de 31 de marzo, lo que incrementa los riesgos políticos internos para la administración Trump. Con la gasolina subiendo ya más de 1 dólar por barril desde el ataque de EE. UU. a Irán, los precios siguen aumentando a pesar de la exención temporal de la Casa Blanca a la Ley Jones para permitir que buques con bandera extranjera transporten combustible dentro de EE. UU.