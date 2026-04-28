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Por el precio medio de un coche en Estados Unidos, podrías comprar cinco vehículos eléctricos chinos nuevos (EN)  

El Salón del Automóvil de Pekín, que abrió sus puertas al público esta semana, es un claro ejemplo de cómo la hipercompetencia en China ha llevado a que los precios de los coches nuevos en el mayor mercado automovilístico del mundo sean una mera fracción de los del segundo mercado más grande, Estados Unidos.

| etiquetas: eléctricos , eeuu , china , automóvil
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12 comentarios
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eltoloco #1 eltoloco
La decadencia de occidente es demasiado evidente.

Estoy hecho todo un poeta :-D
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#2 DotorMaster
#1 firmado: Vicente
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ombresaco #5 ombresaco
#1 No sigas, detente
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sotillo #10 sotillo
#1 Precisamente lo que más odia el fascismo, ten cuidado, estamos más cerca del 36 que de los años veinte
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anv #6 anv
Por el precio medio de un coche en Estados Unidos, podrías comprar cinco vehículos eléctricos chinos nuevos

Rápido, esto hay que prohibirlo "regularlo".
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MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
Doy tres maderas por una piedra.
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#11 Mutiko30
#9 Ya, hay extranjeros que flipan cuando les dices que tienen que cumplir leyes medioambientales.. si hasta te obligan a usar usbc!! En , sin contexto, lo que me dices no me aporta nada.
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#3 lordban
Por el esfuerzo en papeleo que hay en USA para construir y mantener 1 fábrica, en China tienes 10. Lo mismo por cada km de infraestructura necesaria para mantener dichas fábricas.
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eltoloco #4 eltoloco *
#3 excusas baratas, en China también hay burocracia, y de hecho lo mas probable es que la desconozcas por completo, y aun así te tiras a escribir el comentario.

Lo que marca la diferencia es la planificación por parte del estado vs el salvaje oeste de sálvese quien pueda.
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#9 lordban
#4 La de China obviamente no la conozco, conozco la de la UE. Ha empeorado severamente en los últimos 20 años, y sí, los extranjeros que quieren hacer cosas aquí flipan cuando les explicas todo el tinglado. Por cierto, diseño y monto fábricas, no de automoción, pero es lo mismo.
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anv #8 anv
#3 Por el esfuerzo en papeleo que hay en USA para construir y mantener 1 fábrica, en China tienes 10.

Eso sin contar con que una empresa occidental busca ganancia grandes y rápidas. Eso de vender barato para penetrar en el mercado es cosa de "tontos" que no ven el beneficio de vender poco y caro en vez de mucho y barato.

Si vendes poco y caro trabajas menos y tienes una clientela selecta a la que el precio le importa poco. Si vendes barato ganas poco y el único que sale ganando es el que no le importa a nadie: el ciudadano en general.
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#12 Mutiko30
#8 A mi me da que en USA el papelo no es tan importante..
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menéame