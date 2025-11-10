edición general
Pradas informó a Mazón de las inundaciones en Utiel a las 17.37 el día de la dana cuando estaba en El Ventorro

La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, informó el día de la dana al ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de la emergencia y las inundaciones en Utiel (Valencia) a las 17.37 horas, mientras el mandatario estaba de comida en El Ventorro, y donde continuó a pesar de ello. Previamente, a las 16.29 , Pradas le había llamado y Mazón no lo había cogido.

Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Y a esperado un año para decirlo, cuando ha visto que ella es una de las principales imputadas, intentando salvar su culo.
#1 Borgiano
No olvidemos que el infame Mazón a día de hoy sigue siendo el presidente de la Generalitat valenciana.
kastanedowski #6 kastanedowski
#1 los votantes del PP lo permiten... para mi son igual de culpables
#7 Cuchifrito
Es lo que pasa cuando pones a una lameculos en un puesto de responsabilidad, que cuando llega el momento no se preocupa de hacer su trabajo sino solo en que su jefe esté contento. y necesita la aprobación de éste para todo. Criminal ella por no hacer su trabajo y criminal él por partida doble, por no hacer su trabajo y por poner al mando de emergencias a una lameculos incompetente.
pitercio #5 pitercio *
Cada cosa que se conoce es peor y la única conclusión que saco es que estamos abandonados, solos y abandonados. No solo que no se puede contar con la ayuda inmediata del estado cada una de sus divisiones sino que se la suda y se encubren mutuamente.
Tenemos organizaciones de gobierno que se atacan y se blindan entre ellos y se protegen de los ciudadanos en lugar de servirnos.
Hemos pasado por la mayor catástrofe natural del último siglo sin declarar una emergencia nacional. Cojonudo.
pabscon #8 pabscon
#5 "organizadores de gobierno", ese partido del que usted me habla..
TonyStark #2 TonyStark
espera cuando se sepa que Mazón participó o incluso pudo retrasar la emisión del mensaje de alerta, van a ir por lo penal a por él. Y con razón.
#4 tromperri
Decidió seguir apostando por echar un polvo en lugar de preocuparse por los ciudadanos a los que juró proteger y servir. Así de simple.

Y coste que ella no tiene ninguna culpa, al revés, es otra víctima de Mazón.
