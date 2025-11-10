Pradas informó a Mazón de las inundaciones en Utiel a las 17.37 el día de la dana cuando estaba en El Ventorro

La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, informó el día de la dana al ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de la emergencia y las inundaciones en Utiel (Valencia) a las 17.37 horas, mientras el mandatario estaba de comida en El Ventorro, y donde continuó a pesar de ello. Previamente, a las 16.29 , Pradas le había llamado y Mazón no lo había cogido.