Pradas informó a Mazón de las inundaciones en Utiel a las 17.37 el día de la dana cuando estaba en El Ventorro

La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, informó el día de la dana al ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de la emergencia y las inundaciones en Utiel (Valencia) a las 17.37 horas, mientras el mandatario estaba de comida en El Ventorro, y donde continuó a pesar de ello. Previamente, a las 16.29 , Pradas le había llamado y Mazón no lo había cogido.
| etiquetas: mazon , dana , pradas , utiel , valencia , pp
Tenemos organizaciones de gobierno que se atacan y se blindan entre ellos y se protegen de los ciudadanos en lugar de servirnos.
Hemos pasado por la mayor catástrofe natural del último siglo sin declarar una emergencia nacional. Cojonudo.
Y coste que ella no tiene ninguna culpa, al revés, es otra víctima de Mazón.