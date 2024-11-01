edición general
PP y Vox rechazan limitar la compra de vivienda a los no residentes y subir impuestos a las casas de lujo en Balears

PP y Vox rechazan limitar la compra de vivienda a los no residentes y subir impuestos a las casas de lujo en Balears

Por parte de Més per Mallorca, Ferran Rosa ha acusado al Govern de agravar el problema de la vivienda en lugar de aportar soluciones. El ecosoberanista ha asegurado que los precios, entre otras razones, suben porque hay una expectativa de negocio y por eso se compran pisos para especular y alquilar cada vez más caro.

tul
no pueden ser mas basuras
2
skaworld
#7 El mercado absorbe la bajada de IVA no se que parte de eso no has entendido.
2
skaworld
Hay algunos que cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político...

Y como la crisis de la vivienda desgasta al gobierno central, pues pacto de estado el que tengo aqui colgado, que arda.
Eh pero luego "buenos gestores"
2
#9 MarkJay
#7 El piso le va a costar a los jóvenes lo mismo con un 4%, un 10% o un 21% de IVA, el precio lo subirá el vendedor hasta igualar la bajada del IVA, con lo que ganará más por el piso, el joven pagará más de ITP, y el estado recaudará menos. Perdemos todos, menos el vendedor.
1
Chinchorro
Los que van a solucionar el problema de la viviendajajajajajaja.
1
yemeth
Los españoles primerjajjajajajJJAjaj
0
Andreham
Inmigrantes buenos e inmigrantes malos.
0
SolidGeorg
Panda de burócratas rentistas metidos en gobiernos municipales, autonómicos y ministerios, parad de poner trabas a las licencias y la construcción. Licencia por silencio positivo con declaración responsable, fast track burocrático para vivienda, desplegar la inversión social prometida, zonas de desarrollo prioritario, suelo finalista urbanizado en máx. 18 meses, build-or-sell para evitar pelotazos, incentivo a la formación y empleo del sector... y todas las putas medidas que se supone que son…   » ver todo el comentario
0
#2 Selection
No es por defender a esta panda de hijos de puta, pero Sumar y PSOE han votado en contra de bajar los impuestos de primera vivienda recientemente también:

www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13783860/02/26/el-c

Aquí no hay NI UNO que quiera resolver el problema de verdad.
1
skaworld
#2 Si bajas el IVA el estado recauda menos y los precios ni se inmutan porque todo lo que recortas de impuestos, lo sube el mercado aprovechando.

Ha pasado tantas veces que ni cotiza la apuesta.
3
#7 Selection
#4 La mayoría de viviendas vendidas no son primera vivienda, es una medida que beneficia exclusivamente a los jóvenes intentando conseguir su primera vivienda.

No me hagas la pirueta aquí, es indefendible. Y no me puede sudar más los huevos que el Estado recaude menos de los jóvenes.
0
YoSoyTuPadre
#2 #4 Solución para mí facil y que daría buenos resultados, aplicar un multiplicador según los pisos en propiedad que tengas para calcular los impuestos, por ejemplo, si no tienes piso un 1%, si ya tienes uno el 10%, con dos el 100%, etc, tanto para:

A) Lo que pagas de impuestos al compralo, permitiría que gente que compre su primer piso necesitase menos dinero que alguien que tuviese ya varios para ese mismo inmueble.

B) Como al IBI, haría que los propietarios de varios pisos…   » ver todo el comentario
0
Graffin
#11 Entonces lo que harían los hijos de puta de siempre sería crear una sociedad distinta para cada inmueble, pagando un 1% por cada uno.
0
#6 MarkJay
#2 El problema de "bajar el IVA" es que luego esa bajada se la come la subida del precio del bien. Como hemos podido ver en energía, bienes de primera necesidad, etc. Pierdes recaudación y encima el precio sube, y además aumentas los beneficios al especulador de turno.
0

