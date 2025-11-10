edición general
PP y Vox niegan la entrada a las víctimas de la DANA en la sala donde comparecerá Mazón

La solicitud fue rechazada porque en la sala estarán altos cargos de la Generalitat y miembros de gabinetes de consellerias, y solo hay cinco plazas disponibles para visitantes en la sala de comisiones.

fareway #1 fareway
Quieren evitar que las víctimas se ofendan cuando Mazón vuelva a mentir y reirse de ellas.
yoma #4 yoma
Cuando piensas que no pueden ser más despreciables, van y se superan.
Spirito #2 Spirito *
Bueno, y si entran y están una hora gritando "traidores, hijos de la gran corrupción, ladrones" ¿Qué pasa?

Ah, sí...
#3 tomeu
#2 Entonces serán comunistas azuzados per perroSanche, como mínimo
#5 ManTK
Se necesitaría el Nou Mestalla.
