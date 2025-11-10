·
PP y Vox niegan la entrada a las víctimas de la DANA en la sala donde comparecerá Mazón
La solicitud fue rechazada porque en la sala estarán altos cargos de la Generalitat y miembros de gabinetes de consellerias, y solo hay cinco plazas disponibles para visitantes en la sala de comisiones.
|
etiquetas
:
daana
,
pp
,
vox
,
mazon
#1
fareway
Quieren evitar que las víctimas se ofendan cuando Mazón vuelva a mentir y reirse de ellas.
2
K
26
#4
yoma
Cuando piensas que no pueden ser más despreciables, van y se superan.
1
K
21
#2
Spirito
*
Bueno, y si entran y están una hora gritando "traidores, hijos de la gran corrupción, ladrones" ¿Qué pasa?
Ah, sí...
1
K
11
#3
tomeu
#2
Entonces serán comunistas azuzados per perroSanche, como mínimo
1
K
23
#5
ManTK
Se necesitaría el Nou Mestalla.
0
K
9
Ah, sí...