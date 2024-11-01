edición general
PP y Vox imponen su mayoría en Castellón y prohíben el burka en todos los edificios municipales

El pleno del Ayuntamiento de Castellón sacó adelante con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV-PSOE y Compromís la prohibición de acceder a las dependencias municipales con prendas que oculten el rostro, como el burka o el niqab. El PSPV argumenta que es una “estrategia política que busca señalar una minoría, crear alarma social y vincular inmigración e ideología”. Los socialistas dicen que se está utilizando el cuerpo de las mujeres como “arma política para alimentar el racismo”. En términos similares se ha pronunciado Compromís

Comentarios destacados:      
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
la prohibición de acceder a las dependencias municipales con prendas que oculten el rostro

Si es así, me parece razonable. Ni pasamontañas, ni cascos de moto.
Las razones pueden ser racistas, pero no es una burrada. En Francia, hace bastante que es así.
7 K 84
devilinside #5 devilinside
#2 Francia es un Estado laico. En los colegios e institutos, además de burkas y similares también está prohibido llevar crucifijos grandes o kippas
3 K 46
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#5 Correcto y me parece razonable.
0 K 12
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#6 Pocas mascarillas se ven por la calle aún en temporada de gripes.
Y si estás con gripe, muy importante tiene que ser el trámite para que no lo dejes para cuando te recuperes.

En un caso como la pandemia, como va acompañado con medidas de excepcionalidad, poder llevar mascarilla puede incluirse sin problema.

Y que conste, que me parece razonable porque es un primer paso para llegar a lo que dice #5 y se acaben prohibiendo todo símbolo religioso en instituciones públicas como los colegios, institutos y universidades. Que ese paso se haya dado por razones equivocadas no es algo que me quite el sueño.
1 K 20
devilinside #14 devilinside
#11 Ya te digo yo que no se van a prohibir otros símbolos religiosos en los edificios municipales de Castellón. Eso sí, en cuanto vea que prohiben entrar a monjas con su uniforme de trabajo, me la envainaré y pediré disculpas
1 K 24
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#14 Yo tampoco lo espero a corto plazo.

Pero han abierto una puerta, que igual más adelante otros pueden cruzar, por otras razones.
0 K 12
devilinside #17 devilinside
#15 Ni a corto, ni a medio ni a largo. Se movilizarán todas las hordas del infierno de Abogados Cristianos para impedirlo
0 K 12
mente_en_desarrollo #18 mente_en_desarrollo
#17 Yo no soy tan pesimista.

Cuando ganen PP y VOX, creo que se abrirán muchos ojos (y ojetes), y cambiará la sociedad.
Ahora los ultracatólicos están crecidos, pero según las encuestas, son cada vez menos.
0 K 12
devilinside #20 devilinside
#18 Cuanto menos son, más bulla meten
0 K 12
tul #6 tul
#2 ni mascarillas, veras que risas durante la proxima gripe
0 K 13
rendri #3 rendri
Preocupados por las cosas que importan... Ya ves tu la cantidad de gente que va en burka por Castellón.
4 K 52
#8 Spermando
#3 Estarías aplaudiendo con las orejas si el titular fuera "el PSOE prohíbe a los profesores tener colgantes con crucifijos" y lo sabes.
2 K 33
#19 Tronchador. *
#8 Yo también, aplaudo este tipo de medidas. Incluso me parecen insuficientes. Y soy de izquierdas. Pero los sesgos cognitivos de las personas son poderosos.
También es cierto que VOX y PP no van a prohibir los crucifijos en las escuelas.
(Edit) Es decir, lo hacen por puro racismo.
0 K 8
#12 Spermando *
(El PSOE hace una cosa que perjudica a la religión católica) Menéame: Un importante avance. La única iglesia que ilumina es la que arde. Basta de mezclar la religión con lo público.
(VOX hace algo que perjudica a los mahomarranos) Menéame: Esto no importa (a diferencia de los setecientos envíos en portada cada vez que uno de Abogados Cristianos abre la boca). Esto es una tapadera. No al racismo. Esto es fundamentalismo cristiano.

De nuevo, la izquierda no es laica, es simplemente anticristiana.
2 K 30
Ludovicio #4 Ludovicio *
Pues muy bien.
Han prohibido una prenda concreta por mera propaganda, no taparse la cara.

Las mujeres musulmanas que quieran ( o sean obligadas ) a taparsela entrarán con un pasamontañas.
No quieren solucionar nada.

Que estupidez más grande.
Y no hablo de la estupidez de los políticos de Vox, hablo de la de sus votantes que no ven esto tan obvio.
1 K 25
Supercinexin #10 Supercinexin
Por fin se ha avanzado en éste tema, ampliamente exigido a lo largo de las décadas y absolutamente crucial para la sociedad castellonense. Muy a pesar de todas las trabas que ha puesto la maldita izquierda para que tamaña gesta que equipara al equipo de Gobierno a los más grandes estadistas de la Historia no se llevase a cabo.

Ahora a por las siguientes conquistas: potenciar la caza y la tauromaquia y poner un crucifijo en cada aula.
0 K 19
Battlestar #13 Battlestar
Técnicamente las mascarillas no tapan el rostro, solo medio.
0 K 14
devilinside #1 devilinside
El PP nuevamente abrazando el feminismo de Vox, como en Extremadura
0 K 12
vviccio #9 vviccio
Cabrones, no hay burka que tape el problema de la vivienda.
0 K 11
#16 angar300
Por mí pueden poner dos carteles en la entrada: Prohíbida la entrada con burka y Prohibida la entrada con casco integral. Van a entrar la misma cantidad de personas, como hasta ahora: cero.
0 K 7

