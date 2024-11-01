PP y Vox imponen su mayoría en Castellón y prohíben el burka en todos los edificios municipales

El pleno del Ayuntamiento de Castellón sacó adelante con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV-PSOE y Compromís la prohibición de acceder a las dependencias municipales con prendas que oculten el rostro, como el burka o el niqab. El PSPV argumenta que es una “estrategia política que busca señalar una minoría, crear alarma social y vincular inmigración e ideología”. Los socialistas dicen que se está utilizando el cuerpo de las mujeres como “arma política para alimentar el racismo”. En términos similares se ha pronunciado Compromís
Si es así, me parece razonable. Ni pasamontañas, ni cascos de moto.
Las razones pueden ser racistas, pero no es una burrada. En Francia, hace bastante que es así.
Y si estás con gripe, muy importante tiene que ser el trámite para que no lo dejes para cuando te recuperes.
En un caso como la pandemia, como va acompañado con medidas de excepcionalidad, poder llevar mascarilla puede incluirse sin problema.
Y que conste, que me parece razonable porque es un primer paso para llegar a lo que dice #5 y se acaben prohibiendo todo símbolo religioso en instituciones públicas como los colegios, institutos y universidades. Que ese paso se haya dado por razones equivocadas no es algo que me quite el sueño.
Pero han abierto una puerta, que igual más adelante otros pueden cruzar, por otras razones.
del infiernode Abogados Cristianos para impedirlo
Cuando ganen PP y VOX, creo que se abrirán muchos ojos (y ojetes), y cambiará la sociedad.
Ahora los ultracatólicos están crecidos, pero según las encuestas, son cada vez menos.
También es cierto que VOX y PP no van a prohibir los crucifijos en las escuelas.
(Edit) Es decir, lo hacen por puro racismo.
(VOX hace algo que perjudica a los mahomarranos) Menéame: Esto no importa (a diferencia de los setecientos envíos en portada cada vez que uno de Abogados Cristianos abre la boca). Esto es una tapadera. No al racismo. Esto es fundamentalismo cristiano.
De nuevo, la izquierda no es laica, es simplemente anticristiana.
Han prohibido una prenda concreta por mera propaganda, no taparse la cara.
Las mujeres musulmanas que quieran ( o sean obligadas ) a taparsela entrarán con un pasamontañas.
No quieren solucionar nada.
Que estupidez más grande.
Y no hablo de la estupidez de los políticos de Vox, hablo de la de sus votantes que no ven esto tan obvio.
Ahora a por las siguientes conquistas: potenciar la caza y la tauromaquia y poner un crucifijo en cada aula.