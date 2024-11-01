edición general
PP y Vox se declaran la guerra en público a dos días de las elecciones en Aragón: “Hasta aquí hemos llegado”

Los partidos se enzarzan con mensajes cruzados en redes a cuenta de unos audios donde dirigentes autonómicos del partido ultra aseguran que Abascal “no tiene ni puta idea”, y los de Feijóo parafrasean a Pablo Casado: “Hasta aquí hemos llegado”. “Hasta aquí hemos llegado”. Así replicó este jueves el PP con su cuenta oficial de Twitter a otra publicación en la que el líder de Vox, Santiago Abascal, acusaba al partido de Alberto Núñez Feijóo de poner en marcha una “guerra sucia” contra ellos tras la publicación de unos audios donde la dirección

Comentarios destacados:    
josde #1 josde
Perros de la misma raza se ladran pero nunca se muerden, el lunes a pactar y todo olvidado. :troll:
4 K 71
#12 vGeeSiz
#1 como Podemos y Sumar con el PSOE?
1 K 20
strike5000 #13 strike5000
#12 Venía a decir precisamente eso. Mucho criticar a Pedro Sánchez pero siguen apoyándole. "Es que si no gana la ultraderecha que es mucho peor", pues lo mismo entre PP y Vox. Los políticos tienen como objetivo ganar ellos, y si no pueden ganar al menos intentan que no ganen los que más alejados están de sus posiciones.

Luego están las declaraciones chorras del PP diciendo que antes que pactar con Vox prefieren hacerlo con el PSOE, como si éste les diese opción a hacerlo...
0 K 10
josde #14 josde *
#12 Podemos lo que hace es joder al Psoe y a Sumar, dime tu donde PP y Vox se joden, son amigüitos con el mismo collar
0 K 18
#16 vGeeSiz
#14 lo hará hoy, en el gobierno del progreso se tragaron bastantes sapos.

PP y VOX se joden...? en Extremadura?
0 K 10
carakola #2 carakola
Pantomima.
0 K 18
#10 DeDerechasYOle
Ojo,que @iescolar todavía tiene esperanzas en la remontada
1 K 12
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
No se lo cree ni Dios. Puro teatro electoral, al final acabarán mazando a lo bestia, haciendo espirales, entrelazando sus lenguas.
0 K 12
#11 Bravok1
#7 No digo que no... Pero mucha confianza.... No da, que las pobres ratas nazis se peleen entre ellas por quien va a robar al ciudadano... No es la propaganda ideal...pero oye, que ellos sabrán. Ahí se lo coman los fans de pedofilos violadores de niños como Trump y Epstein de pp y vox..:popcorn:
0 K 7
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Paripé, son los mismos.
0 K 11
Catacroc #5 Catacroc
Ya veras como la proxima semana recuerdan que odian tantas cosas en comun que se pueden olvidar algunas rencillas.
0 K 11
#6 dsj
Ya lo veo
...

Pegame cariño y que parezca de verdad a ver si rascamos algún voto más de PsoE
0 K 9
#4 Almirantecaraculo
Ya suena linkin park, alguno se creerá que es de verdad como la lucha libre.
0 K 8
#8 Bravok1
Pelea de ratas fachas nazis corruptas de mierda... Mmm miel para mis ojos.... :popcorn: Espero que cada uno defienda a muerte sus mierdas para robar al ciudadano y se arranquen los ojos. :popcorn:
0 K 7
#9 Nadasdy
La enésima vez que leo algo parecido y siempre acaban chupándose las pollas y subiéndose los sueldos al poco de tocar poder.
0 K 6
#15 Juanjolo
Resumen: un teatrillo
0 K 6

