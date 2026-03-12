edición general
PP y Vox aprueban en Córdoba prohibir el acceso con burka o niqab a edificios municipales, alegando seguridad

PP y Vox aprueban en Córdoba prohibir el acceso con burka o niqab a edificios municipales, alegando seguridad

La concejala socialista Alicia Moya acusa a Vox de usar la moción aprobada en Córdoba para expresar su rechazo al Islam, mientras que Hacemos Córdoba critica la medida por señalar a una minoría

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
“establecer la prohibición de acceso o permanencia” en dependencias del Ayuntamiento “utilizando vestimenta, prendas, accesorios u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas”.

Bastante sensacionalista. Si fuese el burka y el niqab, sería discriminatorio y anticonstitucional.
Siendo cualquier cosa (incluye que no puedes ir disfrazado de ninja o con casco de moto), es algo más razonable que en Francia (por ejemplo) hace mucho que tienen.

Que se te pueda identificar al entrar en edificios públicos, por razones de seguridad, me parece razonable. Me importa una mierda lo que digan libros inventados hace siglos.
3 K 44
Rogue #2 Rogue
#1 Las monjas también, no?
0 K 15
Kyoko #4 Kyoko
#2 Tu has visto alguna monja con la cara tapada? De hecho, has visto ultimamente muchas monjas con habito tradicional? los carnavales no cuentan.
1 K 21
Dakaira #14 Dakaira
#4 y tu ves a diario muchas mujeres con la cara tapada?
0 K 18
Kyoko #17 Kyoko
#14 A diario no, pero de vez en cuando si (por Barcelona). Y curiosamente sus maromos siempre van a la occidental, y en shorts y manga corta en verano.
De hecho he visto mujeres en niqab el ultimo año pero no monjas en habito tradicional (que como mucho llevan toca que deja el cuello a la vista, que es mucho mas que el hijab, ya no digamos el niqab).
0 K 10
Dakaira #19 Dakaira
#17 esas mujeres que ves por Barcelona y si eres/vives ahí sabrás que no son residentes, son turistas en una inmensa mayoría.

La cosa es que se está dando mucha fanfarria a un no problema.

Pero se calla, que PP y Vox están vendiendo la patria. Que están exigiendo que los españoles nos arrodillemos a lamer bota a estados unidos e Israel.
Si por ellos fuera nos metían en una guerra liderada por un pederasta y un genocida.
Hablan de los que madrugan y venden a esas mismas personas votando a…   » ver todo el comentario
0 K 18
Jaime131 #5 Jaime131
#2 ¿Las monjas llevan la cara tapada? ¿No puede identificárselas?
0 K 11
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#2 No sé si entraría porque no tapa la cara, solo el pelo. El pañuelo islámico "normal" entraría en la misma categoría.

Puedes ver mi historial, yo soy anti todas las religiones, y es más, suelo pedir para todas los mismos derechos que la cristiana (para ver si los "conservadores" se dan cuenta de las atrocidades que tenemos con el cristianismo, y se monta una mayoría contra todas).

Pero cuando hay una medida que veo razonable (y no entrar con la cara tapada a un…   » ver todo el comentario
1 K 26
angelitoMagno #8 angelitoMagno *
#2 Si, las monjas también, la norma no incluye excepciones por motivos religiosos.

Si una monja entrase en el ayuntamiento con la cara tapada, tendrá que descubrirse.
0 K 15
#16 Martillo_de_Herejes *
#11 Debería haberlo supuesto... yo, quiero decir. Es fácil confundirse.
1 K 18
YSiguesLeyendo #10 YSiguesLeyendo *
hay repartidores en moto que entran a edificios oficiales sin quitarse el casco para entregar paquetes o documentación en mano. no he visto nunca que se exija que estos repartidores que parece que el casco se lo incrustan, sean denunciados o se les prohiba acceder a estos edificios sin descubrirse la cabeza y quitarse el casco. racismo de libro, islamofobia on fire! (esos cascos impiden que las cámaras de seguridad les graben la cara y los identifiquen, por lo que el "problema de seguridad" es el mismo que dicen provocar las mujeres que usan distintos velos islámicos)
0 K 12
powernergia #15 powernergia
#13 Ya lo he puesto en #11
0 K 11
ciriaquitas #18 ciriaquitas
¿Se sabe de alguien que haya intentado alguna vez acceder con burka o niqab a algún edificio municipal en Córdoba?
0 K 10
Kyoko #3 Kyoko
Personalmente creo que se debería hacer de otra manera, no debería ser posible entrar en la mayoría de edificios abiertos al publico con la cara tapada. Si no se puede entrar en un banco con casco de moto o pasamontañas, pues tampoco con niqab o cucurucho de nazareno.
Y en la calle, solo por razones justificadas (seguridad, frío, salud y fiestas populares) y se debería descubrir siempre ante la petición de un agente de autoridad.
0 K 10
powernergia #7 powernergia
#3 El nicab no tapa la cara.
0 K 11
#9 Martillo_de_Herejes
#7 Es el hijab el que deja la cara al descubierto... El nikab tapa completamente el rostro salvo una franja para los ojos... el burka ya sabe lo que es.
2 K 28
powernergia #11 powernergia
#9 OK, tienes razón, me he confundido con el niqab.
0 K 11
Herrerii #12 Herrerii
Problemon que tenían en Córdoba resuelto, menos mal que ha venido VOX ha resolver el mayor problema que ha tenido dicha ciudad.

- Que este la población envejecida porque han tenido que irse en su mayoría a Madrid para poder trabajar, se la suda.
- Que no haya industria ninguna, se la suda.
- Que los ambulatorios estén petados, se las suda.
- Que los colegios no tengan aire acondicionado, se la suda.
....

Su otra gran medida fue la Oficina Antiocupación con 0 denuncias desde que la…   » ver todo el comentario
0 K 8

