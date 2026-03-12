PP y Vox aprueban en Córdoba prohibir el acceso con burka o niqab a edificios municipales, alegando seguridad

La concejala socialista Alicia Moya acusa a Vox de usar la moción aprobada en Córdoba para expresar su rechazo al Islam, mientras que Hacemos Córdoba critica la medida por señalar a una minoría
Bastante sensacionalista. Si fuese el burka y el niqab, sería discriminatorio y anticonstitucional.
Siendo cualquier cosa (incluye que no puedes ir disfrazado de ninja o con casco de moto), es algo más razonable que en Francia (por ejemplo) hace mucho que tienen.
Que se te pueda identificar al entrar en edificios públicos, por razones de seguridad, me parece razonable. Me importa una mierda lo que digan libros inventados hace siglos.
De hecho he visto mujeres en niqab el ultimo año pero no monjas en habito tradicional (que como mucho llevan toca que deja el cuello a la vista, que es mucho mas que el hijab, ya no digamos el niqab).
La cosa es que se está dando mucha fanfarria a un no problema.
Pero se calla, que PP y Vox están vendiendo la patria. Que están exigiendo que los españoles nos arrodillemos a lamer bota a estados unidos e Israel.
Si por ellos fuera nos metían en una guerra liderada por un pederasta y un genocida.
Hablan de los que madrugan y venden a esas mismas personas votando a… » ver todo el comentario
Puedes ver mi historial, yo soy anti todas las religiones, y es más, suelo pedir para todas los mismos derechos que la cristiana (para ver si los "conservadores" se dan cuenta de las atrocidades que tenemos con el cristianismo, y se monta una mayoría contra todas).
Pero cuando hay una medida que veo razonable (y no entrar con la cara tapada a un… » ver todo el comentario
Si una monja entrase en el ayuntamiento con la cara tapada, tendrá que descubrirse.
Y en la calle, solo por razones justificadas (seguridad, frío, salud y fiestas populares) y se debería descubrir siempre ante la petición de un agente de autoridad.
www.ondacero.es/noticias/sociedad/diferencias-niqab-burka-hiyab-chador
- Que este la población envejecida porque han tenido que irse en su mayoría a Madrid para poder trabajar, se la suda.
- Que no haya industria ninguna, se la suda.
- Que los ambulatorios estén petados, se las suda.
- Que los colegios no tengan aire acondicionado, se la suda.
....
Su otra gran medida fue la Oficina Antiocupación con 0 denuncias desde que la… » ver todo el comentario