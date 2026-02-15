·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9678
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
4907
clics
China no parece real: robots e ingeniería futurista
4206
clics
El Atolón de Johnston y la guerra contra las hormigas locas que escupen ácido
5799
clics
Se fueron las cámaras
5576
clics
El mercado más bonito de España se llama ‘la catedral de la gastronomía’: casi 300 puestos, estilo modernista, cúpulas de hierro y cristal y Bien de Interés Cultural
más votadas
475
Congresista colombiana fundadora de "Latinas por Trump" denuncia la detención de su hijo por el ICE "en condiciones inhumanas"
400
El ministro de Asuntos Exteriores francés se enfrenta a una denuncia penal por tergiversar las declaraciones de Francesca Albanese (inglés)
317
El Museo Británico elimina la palabra «Palestina» de sus exposiciones tras la presión ejercida por abogados proisraelíes [ENG]
296
La Universidad de Princeton cancela la conferencia de Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza
453
De pacientes a clientes: cómo Madrid y València han llevado al límite la privatización sanitaria
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
26
meneos
43
clics
PP y Vox apoyarán en el Congreso prohibir el burka y el niqab en espacios públicos
La iniciativa, que se debate el martes en el Parlamento a propuesta de los de Abascal, será tramitada si Junts la respalda.
[Lee en modo lectura, el botoncito a lado de la dirección web]
|
etiquetas
:
junts
,
pp
,
vox
,
racismo
,
islam
23
3
2
K
142
actualidad
88 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
3
2
K
142
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Torrezzno
Me sorprenden los comentarios. Si hay algo que representa perfectamente el patriarcado es el burla. Una persona no acepta eso a menos que haya un condicionamiento previo o miedo de amenazas.
9
K
118
#10
Pertinax
*
#6
...aderezado con una muy deficiente educación.
1
K
28
#17
Mediorco
#6
¿Que es lo que te sorprende? Yos los veo coherentes.
0
K
12
#32
VFR
#6
Incoherencias de los progresistas
0
K
13
#46
Gotsel
#6
y eso que solo habias visto 5
0
K
11
#1
Andreham
Los problemas de los españoles, como tiene que ser.
Espero que también se prohíba entrar con crucifijo o anillo si te has casado por la iglesia.
9
K
108
#11
Tronchador.
#1
Ojalá, pero todos sabemos que las propuestas prohibicionistas solo van encaminadas a una de las religiones mayoritarias, porque una es la que les gusta y la otra la que les paga.
En cualquier caso, por algún motivo la lucha contra la opresión de la mujer en el islam se h quedado fuera de la agenda de la izquierda y la derecha la aprovecha.
1
K
17
#23
Tensk
#11
El anillo y el crucifijo lo suelen llevar, si lo llevan, quien quiere llevarlo.
El burka y el niqab son una imposición religiosa.
Si no eres capaz de distinguir entre ambos entonces tienes un pequeño problema.
1
K
18
#30
Zamarro
#23
¿Y el velo o mantilla que llevan las monjas obligadas? Ese si se puede prohibir porque les obligan o ese no, porque patatas?
2
K
22
#35
Pertinax
*
#31
#30
Absolutamente ninguna monja está obligada en España a vestir hábito en contra de su voluntad. Revisad el libro de mantras, que lo tenéis desactualizado.
3
K
44
#38
Ludovicio
#35
A, claro. Lo llevan por sus propias creencias, como las musulmanas.
Tengo familia muy religiosa. Ojalá conociese menos curas y monjas
0
K
12
#42
Pertinax
*
#38
Las monjas católicas llevan hábito por sus propias creencias. Sin excepción. Las musulmanas, en muchos casos, no, Irán es una clara muestra de esa sandez, que ha costado vidas.
De todos modos, hablamos de vestirla como Darth Vader. Una mierda indefendible por mucho que sea voluntario incluso. Tan solo demuestra ignorancia y fanatismo importado. No llevamos siglos peleando contra el fanatismo religioso para que ahora algunes nos vengáis vendiendo bultacos.
1
K
35
#50
Ludovicio
#42
Si a mi me parece una aberración pero no quiero vivir en una sociedad en la que se prohíben prendas de ropa específicas.
Y menos si se prohíben explícitamente parte molestar a una religión poniendo la linea para ser permisivos con otra.
0
K
12
#60
Pertinax
*
#50
No son simples "prendas de ropa", ni siquiera es una exigencia coránica. Es una imposición de algunos ultrareligiosos follacabras para que la mujer se cubra ante miradas de hombres. Una mierda fanática propia de alfunos garrulos y garrulas que viven en los mundos de Yupirahim.
1
K
35
#65
Ludovicio
#60
Ya te he respondido a todo eso.
0
K
12
#76
aPedirAlMetro
*
#42
"Las monjas católicas llevan hábito por sus propias creencias."
Cuando el catolicismo te lava el cerebro... todo lo que haces es "por tus propias creencias"
Cuando el islamismo te lava el cerebro, todo lo que haces, es porque te están oprimiendo!
Vaya cinico de poca monta estas tu hecho
Dejando de lado tu ptetico relato... veamos la realidad, contada por una monja (ue no va con un palillo en la boca, a diferencia de ti):
Una monja de clausura explica por qué
…
» ver todo el comentario
1
K
13
#77
Pertinax
*
#76
Que sí, que ya has dejado claro que las mujeres musulmanas radicales deberían tener derecho a vestir como cucarachas para evitar las miradas de los hombres, por fanatismo religioso, no insistas en tu argumento, lo entendimos a la primera. Esa monja lo viste voluntariamente. Estas Señoras... bueno, qué decir de los wahabistas.
Spoiler: El Corán no exige Burkas ni Niqabs, hablamos de fanátiques.
1
K
6
#79
aPedirAlMetro
*
#77
"Que sí, que ya has dejado claro que las mujeres musulmanas radicales deberían tener derecho a vestir como cucarachas para evitar las miradas de los hombres"
¿Dónde he dejado yo claro eso ?
Yo he venido a señalar las gilipolleces y mentiras que escribes, querido.
Spoiler: No eres el lápiz más afilado del estuche (Aunque creo que a estas alturas, ya lo sabe todo el mundo y no hay spoiler alguno en la afirmacion...).
0
K
9
#84
Pertinax
*
#79
La próxima vez, inténtalo sin parecer un iletrado, amol. Porque no estás entendiendo nada.
0
K
15
#86
aPedirAlMetro
*
#84
Pero si no sabes ni leer, que eres totalmente incapaz de entender lo que te escriben (como ha quedado demostrado)…
Me vas a acusar tú a mí de iletrado, piltrafa.
0
K
9
#87
Pertinax
#86
Dios qué pereza.
0
K
15
#48
Zamarro
#37
Ehh que yo estoy a favor de abolir TODAS las religiones, que son un puto cancer para el mundo.
Pero me gusta que se juege al mismo juego con las mismas reglas.
Y si a alguien le obligan a usar un traje, habito o velo por profesar una religion, me suda que sea de una o otra religion.
#35
Al igual que las monjas lo hacen por que quieren, tienes miles de mujeres que se pintan un punto en la frente porque quieren y otras que llevan velo porque quieren y asi hasta el infinito. Y todos sabemos…
» ver todo el comentario
0
K
9
#51
Pertinax
#48
Un punto en la frente no denigra a nadie.
0
K
15
#56
Zamarro
#51
0 compresin lectora.
0
K
9
#74
Pertinax
#56
Nefasta comparación.
0
K
15
#57
Tensk
#48
No, no y no. Quien es monja lleva los hábitos porque quiere llevarlos como parte de su trabajo.
Quien lleva un burka por la calle o un niqab o, en general, cualquiera de esas mierdas, es por obligación. Una obligación que en el fondo está el no ser objeto de deseo del hombre ¿en serio te parece lo mismo que lo de las monjas?
No te inventes las reglas.
Lo del punto en la frente no recuerdo ahora cómo iba la movida y no es que me apetezca ahora mismo buscarlo, pero lo mismo me sirve.
0
K
10
#64
Zamarro
#57
pero que parte de que me suda la religion que sea, si prohibimos, prohibimos todo lo que sea por obligacion.
y da igual el metodo que se use para obligarte.
Que el burka esta fatal, pues claro.
Que se lo imponen, pues claro.
Que ellas dicen que lo hacen porque quieren y es mentira, pues claro.
Y todo eso se puede aplicar al habito y velo de las monjas, al punto de los indios, o a vender biblias de los testigos jeova.
Si es una imposicion, prohibamoslo todo, no solo lo que no te gusta.
0
K
9
#67
Tensk
#64
Bueno, si no eres capaz de ver que no es lo mismo que se le obligue a una niña (creo que es cuando les viene la primera regla o por ahí) que empiece a ponerse telas que la tapen y que una mujer mayor de edad (o cerca como mínimo, pero diría que mayor de edad) opte por su cuenta dedicar su vida a la religión, llevando el uniforme de turno, como cualquier trabajador en una obra, pues oye... que yo paso.
0
K
10
#37
Tensk
#30
¿Las monjas lo son por voluntad propia o van obligadas al ser las hermanas pequeñas que no se pueden casar por falta de dote?
No digamos tonterías. Quien se hace monja lo hace por voluntad propia, y ser monja conlleva un uniforme, lo mismo que tantos empleos tienen su uniforme correspondiente, con la particularidad de que es un trabajo religioso.
Por favor.
0
K
10
#31
Ludovicio
#2
#5
#16
#11
Que casualidad que han puesto el limite justo en lo que visten las monjas.
Nada como conocer el nivel intelectual de tu publico.
2
K
43
#45
VFR
#31
que casualidad que sea donde no dificulta la identificación.
Nada como conocer los complejos de tu público
1
K
26
#52
Ludovicio
*
#45
Ah. Pues entonces que prohíban llevar ropa que impida la identificación.
Que no te lo crees ni tú vamos.
Anda que no llorarían los antidisturbios y los de desokupa.
Y las manifas de neonazis ni te cuento.
0
K
12
#78
VFR
#52
me parecería genial (no para los cuerpos del estado), que hagan una enmienda proponiéndolo. Una cosa no quita la otra.
0
K
13
#81
Ludovicio
#78
Ya. Pero sabes perfectamente que no es eso lo que se está proponiendo ni tiene nada que ver.
Se está proponiendo prohibir prendas sexistas de una religión en concreto sin afectar a las prendas sexistas de otras religiones únicamente para sacar rédito electoral del odio que los idiotas de sus votantes profesan a ciertas etnias.
Ni más ni menos.
0
K
12
#82
VFR
*
#81
prendas sexistas que cubran el rostro, que añadan el velo de la novia si quieres, y así se le aplica lo mismo a los católicos
0
K
13
#85
Ludovicio
#82
Si vas a seguir fingiendo que crees que se hace porque dificulta la identificación, voy a pasar de perder el tiempo contigo.
Si así fuese ser prohibiría eso en concreto.
0
K
12
#88
VFR
*
#85
Prefiero no cruzarme con gente por la calle con la cara tapada, y sí , si por mi fuera incluiría los pasamontañas. Por eso digo, que presenten una enmienda, o el tema es defender el burka?
0
K
13
#16
VFR
*
#1
Yo también, siempre que el crucifijo o el anillo te tapen la cara
0
K
13
#73
Gotsel
#1
igualito, oiga.
0
K
11
#2
Pertinax
*
Con buen criterio. Pobres mujeres. Cada vez que veo una en mi comarca, algo poco habitual pero no muy extraño, me pregunto qué profunda taradez lleva a algunos a cometer esta tropelía.
10
K
107
#12
Tronchador.
#2
La religión. La profunda taradez es la religión.
2
K
42
#20
Pertinax
*
#12
Después está la cara B de la propuesta si tiene éxito: que a esas mujeres las encierren en casa. Ahí es donde deberían entrar los servicios sociales y el Ministerio de Igualdad.
0
K
15
#13
burgerconqueso
#2
Me gustaria saber la opinion de Belarra para votar. en contra (que lo hará). Difícil equilibrio entre “hay que respetar su religión y cultura” y el “las mujeres tienen que ser libres”. Yo tengo muy claro que me inclino por la segunda, aunque pueda ser tachado de racista
1
K
22
#53
yoma
#2
Pues espacios públicos también son las calle por las que desfilan los nazarenos con capirotes. Me imagino que les aplicarán el mismo criterio.
0
K
11
#59
Supercinexin
#2
¿En tu comarca hay mujeres que van así vestidas por la calle?
es.wikipedia.org/wiki/Nicab#:~:text=Mujer yemení con nicab. A causa d
).
0
K
19
#63
Pertinax
*
#59
Sí. Y te voy a prometer foto. Dame un tiempo. Y además, de un conocido con el que trabajé. Hay más, pero salen poco. Mi barrio es multicultural.
0
K
15
#4
juvenal
Yo nunca he visto un burka por la calle en España
3
K
53
#9
Mediorco
*
#4
Eso es porque no vives en una zona con inmigrantes. Dos madres del colegio de mis hijos van con burka integral. Llevan una línea incluso que les pasa por mitad de los ojos.
5
K
52
#39
juvenal
#9
El 16% de la población de donde vivo tenía nacionalidad extranjera en 2022. Me imagino que ahora el porcentaje será mayor.
1
K
39
#43
placeres
#4
yo si, en canarias y en la versión más extrema con guantes y rejilla en los ojos.
Eso en marruecos hubiera generado muchas muecas pocos años atrás.
0
K
12
#47
ElenaCoures1
#4
Yo sí, y como mujer me irrita ligeramente
1
K
14
#66
Spirito
#47
¿En el barrio Salamanca también tenéis los borjamaris y cayetanas a mujeres con burka?
Mira que los disfraces en carnaval no cuenta, ¿Eh?
0
K
8
#75
ElenaCoures1
#66
No se las demás, pero yo visto como me da la gana y al que me diga algo le mando a la mierda
Supongo que tú consultarás las normas de tu amo dictador para saber como llevar el pelo
0
K
6
#80
Spirito
*
#75
De compresión lectora hoy especialmente vas regulín, ¿Eh?
0
K
8
#5
Mediorco
*
Sin que sirva de precendente si estoy a favor de prohibir los símbolos religiosos en los espacios públicos. Lo que no estoy de acuerdo es en utilizar una ley contra un colectivo como arma arrojadiza para el racismo.
¿Quieren prohibir el burka y el niqab? Perfecto, que la monjas y los curas se quiten los velos y los crucifijos, y que los judíos se quiten las levitas en lugares públicos. Si es así me parece genial. Si es solo para seguir discriminando, por ahí no paso.
La otra cosa que me gustaría saber es cual es el plan con esos padres musulmanes que no escolarizarian a sus hijas o dejarlas salir de casa siquiera, porque al final del día las víctimas seguirán siendo ellas.
4
K
48
#15
Aokromes
*
#5
que se vistan de monjas a modo troleada
1
K
13
#18
Tronchador.
#5
Si empezasen simplemente porque las religiones no entrasen a las escuelas ganaríamos una barbaridad.
4
K
34
#25
kevers
*
#5
el burka no es un símbolo religioso. Tampoco considero que sea una prenda de vestir, de tortura más bien, parecido a la marca al fuego que se pone al ganado.
De la wikipedia:
"La introducción de esta prenda se produjo en Afganistán a principios del siglo XX, durante el mandato de Habibullah (1901-1919), quien impuso su uso a las mujeres que componían su numeroso harén para evitar que la belleza del rostro de éstas tentara a otros hombres. Así pues, el burka se convirtió en una vestimenta utilizada por la clase alta, que de este modo se "aislaba" del pueblo llano, evitando así su mirada."
1
K
14
#44
Chinchorro
#25
la gente confundiendo burka con velo número ochocientos mil seiscientos millones.
0
K
12
#28
Battlestar
#5
que la monjas y los curas se quiten los velos
Fíjate que lo que quieren prohibir es el burka y el niqab, el velo de las monjas seria a lo sumo un hijab, que no está entre la lista de lo que quieren prohibir.
Los que quieren prohibir ocultan el rostro, no solo el pelo.
Si me dices que quieren prohibir el hijab en espacios públicos estaría de acuerdo contigo de que en ese caso, las monjas TAMBIEN deberían prohibirlas, pero no es el caso porque el hijab no afecta a esta iniciativa, esta iniciativa es solo para las prendas que ocultan la cara (bueno, eso deduzco de que mencionen específicamente burka y niqab y no otras prendas)
1
K
16
#29
VFR
*
#5
Sabes que no se pide prohibir el jiyab?
0
K
13
#3
Ovlak
Invirtiendo esfuerzos en problemas reales
2
K
41
#22
VFR
#3
Si no es un problema se abstendrá la izquierda y no se perderá tiempo ni en discutirlo
0
K
13
#27
Gotsel
*
Como ya pasa en Francia, no?
Burkas creo que no he visto por rn España, pero nikab muchas veces.
2
K
35
#49
Chinchorro
#27
Yo los nikab los he visto sobre todo en las joyerías barrio de salamanca del Madrid y en el corte inglés de Marbella. En barrios normales jamás de los jamases, solo en lugares con alto nivel adquisitivo.
0
K
12
#36
Ludovicio
¿Se prohíbe, entonces, disfrazarse de ninja?
Si es que no ¿Podrían las mujeres musulmanas empezar a llevar disfraz de ninja?
Es que la gilipollez es tan grande...
2
K
34
#34
Connect
*
Casualmente me crucé con alguien este fin de semana que iba totalmente tapada, y no me gustó nada. Una cosa es un velo, perfectamente respetable. Pero que solo se vea los ojos, pues no. Esto aquí no lo tenemos, no puede ser que importemos y permitamos situaciones denigrantes.
Es bastante raro y diría que hasta incómodo. Hay alguien ahí pero no sabes que hay ahí debajo. Si una mujer, un tipo que se esconde o a saber que.
2
K
25
#33
HeilHynkel
*
Si alguien opina que estas prendas son un elemento opresor de la mujer, pues hay que decir que tienen razón; curiosamente los mismos racistas que se preocupan por las mujeres musulmanas son los mismos que protestan de las no musulmanas que reivindican sus derechos, pero oye, si se creen muy listos, allá ellos. Ya sabemos que los mismos racistas también son misóginos y machistas como el moro que tanto desprecian, pero como son idiotas creen que no nos damos cuenta.
Ahora vamos al tema del…
» ver todo el comentario
1
K
25
#62
Gotsel
#33
curiosamente los mismos racistas que se preocupan por las mujeres musulmanas son los mismos que protestan de las no musulmanas
Toda la razón, pero también hay curiosidadades en otro sentido. Los mismos feminazis que se preocupan tanto por las mujeres no musulmanas son los mismos que no sienten ninguna empatia por la humillación que sufren estas mujeres musulmanas.
0
K
11
#26
surco
#19
Pues no se. De momento no se me ocurren, pero igual el pastafarismo o la iglesia de Satan o alguna de esas
1
K
22
#7
surco
Me parecería bien en lugares institucionales, no en la calle. Y no solo el burka, cualquier símbolo de cualquier religión denigrante para la mujer.
1
K
22
#19
Mediorco
#7
Hay alguna que no lo sea?
0
K
12
#40
Pontecorvo
*
No podía faltar el argumento típico del meneante medio: " Perfecto, que la monjas y los curas se quiten los velos"
Lo hábiles que son para detectar las opresiones en el catolicismo pero parecen Stevie Wonder cuando hablamos del islamismo. Creen que la mujer tiene la misma libertad en ambos casos y se quedan tan panchos, los tíos.
2
K
21
#70
Gotsel
Los franceses no tienen ningún tipo de complejo con esto y no veo a nadie por aquí diciendo que el estado frances es racista.
1
K
20
#61
Marisadoro
¿Y para cuando las capuchas del chándal?
0
K
19
#69
CharlesBrowson
Mis dieses
1
K
17
#14
Blackat
Menos prohibir el fascismo y sus crimenes cualquier cosa.
Y Mientras a seguir expoliando para quiron y el fulano la loca el coño....
2
K
16
#24
Pivorexico
*
Soy el tipo que pone su polla en tu frente ,pues nada que vengan en Ave y luego taxi
0
K
12
#41
Pivorexico
*
,,,
0
K
12
#21
Mltfrtk
Pp, Vox y sus políticas para racistas subnormales.
0
K
11
#8
Catacroc
Es una medida tan estupida y xenofoba que no se que explicacion van a dar para justificarlo pero estoy seguro de que ya tienen algo pensado.
0
K
10
#72
ostiayajoder
De facto el burka y el niqab en España tampoco.
Poniendonos en la mentañidad CINICA de un Voxero medio: nadie te pone una pistola para q lleves nicab, y si lo hace alguien puedes denunciarle.
No?
O aqui eso ya no cuenta?
0
K
9
#83
Bixio7
*
Nunca entenderé
la pasión con la que la Izquierda protege el fundamentalismo islámico
. He visto mujeres en burka, en verano, cargando a los niños, mientras el marido iba 3 pasos por delante, bien fresquito. Las he visto, también, guardando cola para alguna gestión, también cargando los niños, mientras el marido, fresquito, sentado a la sombra.
¿pero acaso no tenéis ni dos neuronas para daros cuenta que la expansión del islam en Europa lo ARRIESGA TODO?
. La prohibición me parece COJONUDA
0
K
9
#55
Macnulti_reencarnado
Ese es el camino.
0
K
8
#68
Spirito
*
Me parece correcto y aún más en pleno verano a casi 50 grados centígrados.
También a las monjas, ¿Eh?
0
K
8
#54
aruleno
¿Estos no son los adalides de la libertad? A que no proponen que los políticos sólo partícipe en actos religiosos a nivel personal.
0
K
6
#58
Macnulti_reencarnado
#54
yo lo que de verdad espero con ansia es tener un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas y termine con las prebendas de la iglesia.
0
K
8
#71
aruleno
#58
no se yo si lo llegaremos a ver, tengo pocas esperanzas.
0
K
6
Ver toda la conversación (
88
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Espero que también se prohíba entrar con crucifijo o anillo si te has casado por la iglesia.
En cualquier caso, por algún motivo la lucha contra la opresión de la mujer en el islam se h quedado fuera de la agenda de la izquierda y la derecha la aprovecha.
El burka y el niqab son una imposición religiosa.
Si no eres capaz de distinguir entre ambos entonces tienes un pequeño problema.
Tengo familia muy religiosa. Ojalá conociese menos curas y monjas
De todos modos, hablamos de vestirla como Darth Vader. Una mierda indefendible por mucho que sea voluntario incluso. Tan solo demuestra ignorancia y fanatismo importado. No llevamos siglos peleando contra el fanatismo religioso para que ahora algunes nos vengáis vendiendo bultacos.
Y menos si se prohíben explícitamente parte molestar a una religión poniendo la linea para ser permisivos con otra.
Cuando el catolicismo te lava el cerebro... todo lo que haces es "por tus propias creencias"
Cuando el islamismo te lava el cerebro, todo lo que haces, es porque te están oprimiendo!
Vaya cinico de poca monta estas tu hecho
Dejando de lado tu ptetico relato... veamos la realidad, contada por una monja (ue no va con un palillo en la boca, a diferencia de ti):
Una monja de clausura explica por qué
… » ver todo el comentario
Spoiler: El Corán no exige Burkas ni Niqabs, hablamos de fanátiques.
¿Dónde he dejado yo claro eso ?
Yo he venido a señalar las gilipolleces y mentiras que escribes, querido.
Spoiler: No eres el lápiz más afilado del estuche (Aunque creo que a estas alturas, ya lo sabe todo el mundo y no hay spoiler alguno en la afirmacion...).
Me vas a acusar tú a mí de iletrado, piltrafa.
Pero me gusta que se juege al mismo juego con las mismas reglas.
Y si a alguien le obligan a usar un traje, habito o velo por profesar una religion, me suda que sea de una o otra religion.
#35 Al igual que las monjas lo hacen por que quieren, tienes miles de mujeres que se pintan un punto en la frente porque quieren y otras que llevan velo porque quieren y asi hasta el infinito. Y todos sabemos… » ver todo el comentario
Quien lleva un burka por la calle o un niqab o, en general, cualquiera de esas mierdas, es por obligación. Una obligación que en el fondo está el no ser objeto de deseo del hombre ¿en serio te parece lo mismo que lo de las monjas?
No te inventes las reglas.
Lo del punto en la frente no recuerdo ahora cómo iba la movida y no es que me apetezca ahora mismo buscarlo, pero lo mismo me sirve.
y da igual el metodo que se use para obligarte.
Que el burka esta fatal, pues claro.
Que se lo imponen, pues claro.
Que ellas dicen que lo hacen porque quieren y es mentira, pues claro.
Y todo eso se puede aplicar al habito y velo de las monjas, al punto de los indios, o a vender biblias de los testigos jeova.
Si es una imposicion, prohibamoslo todo, no solo lo que no te gusta.
No digamos tonterías. Quien se hace monja lo hace por voluntad propia, y ser monja conlleva un uniforme, lo mismo que tantos empleos tienen su uniforme correspondiente, con la particularidad de que es un trabajo religioso.
Por favor.
Nada como conocer el nivel intelectual de tu publico.
Nada como conocer los complejos de tu público
Que no te lo crees ni tú vamos.
Anda que no llorarían los antidisturbios y los de desokupa.
Y las manifas de neonazis ni te cuento.
Se está proponiendo prohibir prendas sexistas de una religión en concreto sin afectar a las prendas sexistas de otras religiones únicamente para sacar rédito electoral del odio que los idiotas de sus votantes profesan a ciertas etnias.
Ni más ni menos.
Si así fuese ser prohibiría eso en concreto.
Eso en marruecos hubiera generado muchas muecas pocos años atrás.
Mira que los disfraces en carnaval no cuenta, ¿Eh?
Supongo que tú consultarás las normas de tu amo dictador para saber como llevar el pelo
¿Quieren prohibir el burka y el niqab? Perfecto, que la monjas y los curas se quiten los velos y los crucifijos, y que los judíos se quiten las levitas en lugares públicos. Si es así me parece genial. Si es solo para seguir discriminando, por ahí no paso.
La otra cosa que me gustaría saber es cual es el plan con esos padres musulmanes que no escolarizarian a sus hijas o dejarlas salir de casa siquiera, porque al final del día las víctimas seguirán siendo ellas.
De la wikipedia:
"La introducción de esta prenda se produjo en Afganistán a principios del siglo XX, durante el mandato de Habibullah (1901-1919), quien impuso su uso a las mujeres que componían su numeroso harén para evitar que la belleza del rostro de éstas tentara a otros hombres. Así pues, el burka se convirtió en una vestimenta utilizada por la clase alta, que de este modo se "aislaba" del pueblo llano, evitando así su mirada."
Fíjate que lo que quieren prohibir es el burka y el niqab, el velo de las monjas seria a lo sumo un hijab, que no está entre la lista de lo que quieren prohibir.
Los que quieren prohibir ocultan el rostro, no solo el pelo.
Si me dices que quieren prohibir el hijab en espacios públicos estaría de acuerdo contigo de que en ese caso, las monjas TAMBIEN deberían prohibirlas, pero no es el caso porque el hijab no afecta a esta iniciativa, esta iniciativa es solo para las prendas que ocultan la cara (bueno, eso deduzco de que mencionen específicamente burka y niqab y no otras prendas)
Burkas creo que no he visto por rn España, pero nikab muchas veces.
Si es que no ¿Podrían las mujeres musulmanas empezar a llevar disfraz de ninja?
Es que la gilipollez es tan grande...
Es bastante raro y diría que hasta incómodo. Hay alguien ahí pero no sabes que hay ahí debajo. Si una mujer, un tipo que se esconde o a saber que.
Ahora vamos al tema del… » ver todo el comentario
Toda la razón, pero también hay curiosidadades en otro sentido. Los mismos feminazis que se preocupan tanto por las mujeres no musulmanas son los mismos que no sienten ninguna empatia por la humillación que sufren estas mujeres musulmanas.
Lo hábiles que son para detectar las opresiones en el catolicismo pero parecen Stevie Wonder cuando hablamos del islamismo. Creen que la mujer tiene la misma libertad en ambos casos y se quedan tan panchos, los tíos.
Y Mientras a seguir expoliando para quiron y el fulano la loca el coño....
Poniendonos en la mentañidad CINICA de un Voxero medio: nadie te pone una pistola para q lleves nicab, y si lo hace alguien puedes denunciarle.
No?
O aqui eso ya no cuenta?
También a las monjas, ¿Eh?