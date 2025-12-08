El PP recupera su ventaja sobre un PSOE tocado por la corrupción y la gestión del caso Salazar

Los de Feijóo suman medio punto en un mes y, si hoy hubiese elecciones, quedarían en primera posición con el 31% de los votos, a más de tres puntos de distancia del Partido Socialista (27,8%). Vox se va al 17,4%, su mejor marca de la serie histórica
| etiquetas: pp , psoe , política , encuesta
Y encima ahora van de ofendidos porque las encuestas les castigan, como si la gente no hubiese visto desfilar a medio organigrama del partido en los últimos años entre Tito Bernis, Koldo,… » ver todo el comentario
"que me quedo sin comer" de manual