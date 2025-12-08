edición general
El PP recupera su ventaja sobre un PSOE tocado por la corrupción y la gestión del caso Salazar

Los de Feijóo suman medio punto en un mes y, si hoy hubiese elecciones, quedarían en primera posición con el 31% de los votos, a más de tres puntos de distancia del Partido Socialista (27,8%). Vox se va al 17,4%, su mejor marca de la serie histórica

Kantinero #6 Kantinero
El escándalo de los hospitales y los cribados debería de pasarles factura, pero con toda la másmierda prensa a su favor, y una masa votante rendida, ni cosquillas
#8 sorecer
#6 Mira que por una vez veo más miedito con este tema... Que seguirán votando al PP en Madrid, pero esta vez hay algun rictus de preocupación...
Kantinero #9 Kantinero
#8 El que se informe en TVMadrid, que son legión porque les cuentan que la que manipula es TVE, no se va a enterar
#11 sorecer
#9 Pues igual ese es otro dato. El peluquero de alado de casa, el bar de la esquina... Siempre tenían telemadrid con sus "informativos·" por las mañanas y películas de vaqueros por la tarde. Pues ya veo más gente poniendo la TVE o La Sexta por las mañanas. Pequeños cambios, nada impactante. Pero son señales.
Torrezzno #4 Torrezzno
Tranquilos esto es una carrera de fondo. En dos años pueden salir mas corruptelas del PP, y luego más del PSOE y así alternándose hasta el día de las elecciones. El que tenga la movida más gorda el mismo día se lleva el premio
A.more #10 A.more
#4 las corruptelas del PP se diluyen como humo. Las del PSOE aparecen en todos los medios una y otra vez. Por cerdan debería dimitir hasta el portero del PSOE. Por el testaferro de ayuso aún se atreve ella a atacar a los demás. Incluido el fiscal general degradando todo el sistema. Poder judicial incluido. Como podía salir mal?
Supercinexin #2 Supercinexin
La encuesta de la semana a dos años de las elecciones. Bastante puede cambiar hasta entonces, podríamos tener un gobierno de Abascal con un 90% de los votos o podría volver Pablo Iglesias a la política y sacar mayoría absoluta.
Cehona #13 Cehona
#2 Lo de Abascal en españistan, me lo creo, lo de mayoría absoluta de Pablo Iglesias, imposible. No se pueden ganar las elecciones con cuatro gatos con el carnet de "verdadera izquierda".
Kmisetas #5 Kmisetas *
Pues normal que remonte el PP cuando la PSOE va dejando un aroma a cloaca institucional que ni el caso Salazar consigue tapar. Lo gracioso es verles poner cara de “escándalo democrático” mientras llevan décadas funcionando como si la Junta Electoral fuese su casero y el BOE su tablón de anuncios privado.

Y encima ahora van de ofendidos porque las encuestas les castigan, como si la gente no hubiese visto desfilar a medio organigrama del partido en los últimos años entre Tito Bernis, Koldo,…   » ver todo el comentario
Pacman #7 Pacman
#5 voto cautivo gracias a estómagos agradecidos

"que me quedo sin comer" de manual
Mala #12 Mala *
#5 El problema es la flojera de nuestra memoria. Por supuesto que hay que tener al día todas las mierdas del partido que gobierne, pero no se nos puede olvidar que el PP ha sido el partido más corrupto de nuestra historia reciente. Los medios, deberían estar recordándonos todos los días que de todas las mierdas que tiene al PP en losjuzgados, aún no se ha resuelto practicamente ninguna.
makinavaja #3 makinavaja
Perfecto.... el PP ganaría laas lecciones, pero Feijoo no sería presidente porque no quiere.... ¿Donde he visto yo esta película? :-D
camvalf #14 camvalf
Es curioso como la corrupción en los partidos de izquierda, según las encuestas, lastran los resultados en intención de votos en contraste con las intenciones de voto de la derecha que aun siendo responsables de la muerte por incompetencia activa o pasiva, suben en votos.
Jaime131 #1 Jaime131
Este no es un sondeo de los buenos. xD
