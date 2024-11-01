edición general
El PP recibe con "cautela" a la nueva fiscal general

El PP recibe con "cautela" a la nueva fiscal general

Tellado ve "grave" que el Gobierno cuestione la sentencia del Supremo y cree que las palabras de Díaz llamando a movilizarse son de dimisión

makinavaja #2 makinavaja
En Alemania, después del nazismo, existieron los "tribunales de desnazificación" durante mucho tiempo, para hacer limpieza de elementos indeseables de las esferas de poder... en España no hubo nada parecido, y el resultado es el PP y sus jueces....
6 K 68
Alegremensajero #5 Alegremensajero *
#2 El cuento de la desnazificación en Alemania es muy bonito, pero mira a la segunda fuerza política en las últimas elecciones en Alemania y verás que de nada sirvieron esos tribunales porque son segunda fuerza política...
0 K 8
Dene #8 Dene
#2 en España los "nazis locales" tutelaron y siguen tutelando la transición.
0 K 12
#1 Leon_Bocanegra
Tellado ha indicado que "lo importante no es a quién nombra, sino quién lo nombra", dado que, según ha dicho, Pedro Sánchez nombró a García Ortiz "para delinquir" y "ha tenido que dimitir porque el Tribunal Supremo lo ha inhabilitado, no por voluntad propia".
1 K 28
strike5000 #7 strike5000
Cualquier nombramiento (sea FGE, sea miembro del CGPJ, sea miembro del TC) realizado por los políticos debe ser recibido no con cautela, sino directamente con desconfianza. El TC quizás menos porque no es un Tribunal de Justicia, pero el resto debería ser totalmente independiente de los otros dos Poderes.

Ayer mismo veía que en México se va a elegir al equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sufragio universal, es decir, que va a ser elegido mediante votación popular. Personalmente me parece un absurdo, la verdad.
1 K 24
Andreham #3 Andreham
Dios mio, los medidores de hipocresía han alcanzado la singularidad con estas declaraciones.
1 K 20
EldelaPepi #6 EldelaPepi
El pájaro este actúa como un abogado que sabe que su cliente es culpable. Al menos así lo percibo yo.

Es el típico vecino que revienta las reuniones de escalera. El vecino que nadie querría tener.
Como el del 5º A. >:-(
1 K 20
Petrovic #4 Petrovic
El PP tiene un candidato mejor
0 K 6

