El PP no respaldará el decreto ley de vivienda y Podemos cree que las medidas del Gobierno son «ineficaces»

El secretario general del PP,Miguel Tellado, ha anunciado este viernes que no respaldarán el decreto ley sobre medidas de vivienda, uno de los dos aprobados este viernes en Consejo de Ministros extraordinario, mientras que el otro de medidas anticrisis lo analizarán «en profundidad» para decidir su voto.Tellado lo ha apuntado así en rueda de prensa en la sede del partido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la aprobación de ambos decretos ley en la Moncloa, los cuales tendrán que ser convalidados próximamente
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Nadie sabe más que ellos en términos de falta de eficiencia.
Es obvio que el PSOE disimula que hace algo echando cubos de agua para apagar un incendio. Es lo máximo que le dejan sus amos. Y Sumar es cómplice.
Aquí nos jugamos algo más que los egos, es toda una generación perdida por no poder tener un techo donde cobijarse.
Y tú haciendo chistes de mierda sobre alguien que puede influir para que se tomen medidas más eficaces. Enhorabuena.
¿A quién le importa ya el voto del PP? No es ni noticia.
y hagan lo que sea con tal de llamar la atencion,
la derecha española se ha convertido en un chiste a nivel internacional