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El PP no respaldará el decreto ley de vivienda y Podemos cree que las medidas del Gobierno son «ineficaces»

El PP no respaldará el decreto ley de vivienda y Podemos cree que las medidas del Gobierno son «ineficaces»

El secretario general del PP,Miguel Tellado, ha anunciado este viernes que no respaldarán el decreto ley sobre medidas de vivienda, uno de los dos aprobados este viernes en Consejo de Ministros extraordinario, mientras que el otro de medidas anticrisis lo analizarán «en profundidad» para decidir su voto.Tellado lo ha apuntado así en rueda de prensa en la sede del partido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la aprobación de ambos decretos ley en la Moncloa, los cuales tendrán que ser convalidados próximamente

| etiquetas: pp , no respaldara , decreto , ley , vivienda
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12 comentarios
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josde #8 josde *
#6 Creo que no es la misma, una es la publicación de las medidas que tu publicas y esta es como el PP confirma que no las apoyara como siempre hace.
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Sinfonico #5 Sinfonico *
El PP nunca votará a favor de nada que ayude al pueblo y los de Podemos están demasiado ocupados midiéndose las pollas para entender el momento en el que estamos.
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Format_C #12 Format_C
#5 lo que el pp vota en contra significa que es bueno para los demás
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Furiano.46 #4 Furiano.46
No me esperaba menos del PP
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#2 Onaj
Si Podemos dice que son ineficaces será verdad.

Nadie sabe más que ellos en términos de falta de eficiencia.
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#11 abogado_del_diablo
#2 ¿Pero no queríamos autocrítica en la izquierda?
Es obvio que el PSOE disimula que hace algo echando cubos de agua para apagar un incendio. Es lo máximo que le dejan sus amos. Y Sumar es cómplice.
Aquí nos jugamos algo más que los egos, es toda una generación perdida por no poder tener un techo donde cobijarse.
Y tú haciendo chistes de mierda sobre alguien que puede influir para que se tomen medidas más eficaces. Enhorabuena.
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#7 Vespas
Siempre en contra. Da igual cuando leas esto.

¿A quién le importa ya el voto del PP? No es ni noticia.
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#9 okeil
Seguro que los jodidos por el alquiler les van a estar muy agradecidos. Fomentar la okupación es lo suyo, y se viene un problema de verdad en ese sentido, y en el chabolismo también.
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#1 fingulod
Para sorpresa de nadie
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#3 marcotolo
que raro que los niños caprichosos se enfurruñen
y hagan lo que sea con tal de llamar la atencion,
la derecha española se ha convertido en un chiste a nivel internacional
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Paisos_Catalans #10 Paisos_Catalans
España no sirve. Ni siquiera podrían poner a referendum la aprobación. El pueblo tiene poder CERO.
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menéame