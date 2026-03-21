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El Gobierno publica el decreto que prorroga hasta dos años los alquileres y limita al 2% las actualizaciones

El Gobierno publica el decreto que prorroga hasta dos años los alquileres y limita al 2% las actualizaciones

Se congela los contratos a punto de vencer; por el otro, se fijan topes del 2% a las actualizaciones anuales. Sin embargo, el alcance real y efectivo de esta protección está todavía en el aire. Las medidas, reivindicadas desde hace días por Sumar y por los socios de izquierdas del Gobierno, se han incluido en un decreto propio ante el miedo del PSOE de que el Congreso las pueda tumbar, dadas las dudas que suscita en formaciones como el PNV y el rechazo frontal de partidos como Junts, PP y Vox.

| etiquetas: prorroga , vivienda , alquiler , alquileres
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5 comentarios
7 2 0 K 91 actualidad
#4 Onaj *
Como persona que conoce a varias familias con hijos a punto de ser obligados a mudarse creo que esta medida es, desde el punto de vista humano, indispensable.


Alquileres de 800 euros al mes que no renuevan porque saben que se la pueden alquilar a un extranjero con pasta por 1500
1 K 23
Autarca #2 Autarca
Son los arrendatarios los que necesitan protección y garantías para animarse a alquilar una casa?

O son los arrendadores los que necesitan esas garantías para poner su casa en alquiler?

Dada la escasa oferta, diría que es más lo segundo que lo primero
1 K 19
#3 Suleiman
#2 Hay que aprovechar que hasta finales de abril estará activo... Después ya sabemos, la derecha mira por el interés de los sobres...
0 K 13
Nitanmal #1 Nitanmal
¿Qué probabilidad hay de que esto salga adelante con la oposición del PP, box y junts?
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#5 encurtido
El problema lo tienen los nuevos contratos, que van a tener en cuenta el meter las subidas de los próximos años.
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menéame