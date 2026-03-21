El Gobierno publica el decreto que prorroga hasta dos años los alquileres y limita al 2% las actualizaciones

Se congela los contratos a punto de vencer; por el otro, se fijan topes del 2% a las actualizaciones anuales. Sin embargo, el alcance real y efectivo de esta protección está todavía en el aire. Las medidas, reivindicadas desde hace días por Sumar y por los socios de izquierdas del Gobierno, se han incluido en un decreto propio ante el miedo del PSOE de que el Congreso las pueda tumbar, dadas las dudas que suscita en formaciones como el PNV y el rechazo frontal de partidos como Junts, PP y Vox.