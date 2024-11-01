El PP de Mazón organiza la reunión con Vox a espaldas de Génova

Es la segunda vez que Mazón se salta a Feijóo, ya lo hizo al alcanzar un acuerdo de investidura sin el permiso ni el 'ok' de Génova. Carlos Mazón puede haber dimitido, pero sigue ejerciendo el liderazgo del partido en la Comunidad Valenciana con mano de hierro. Tal y como ha podido saber ElPlural.com de fuentes del PP nacional, la reunión con Vox en Valencia para pactar la sustitución de Mazón ha sido organizada de forma independiente sin avisar a Génova. Pero explican las fuentes que “Génova
| etiquetas: mazón , reunion , con vox , espaldas , de genova , segunda vez
A nadie debería de extrañarle esto.
Pagaría por escuchar las llamadas de Paco Camps. Ese capo defenestrado tiene que estar moviendo cielo y tierra para que su grupo vuelva a recuperar el territorio que él siente que le arrebataron.
Y que es pura calidad
Esa derecha poderosa
Que circula en la ciudad
Y los dueños de la plaza
No la pudieron parar
Ese compa ya está muerto
mas no le han avisado.
Tendremos lágrimas fachas y circo facha. Próximamente.