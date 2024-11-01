El PP de Mazón organiza la reunión con Vox a espaldas de Génova

Es la segunda vez que Mazón se salta a Feijóo, ya lo hizo al alcanzar un acuerdo de investidura sin el permiso ni el 'ok' de Génova. Carlos Mazón puede haber dimitido, pero sigue ejerciendo el liderazgo del partido en la Comunidad Valenciana con mano de hierro. Tal y como ha podido saber ElPlural.com de fuentes del PP nacional, la reunión con Vox en Valencia para pactar la sustitución de Mazón ha sido organizada de forma independiente sin avisar a Génova. Pero explican las fuentes que “Génova