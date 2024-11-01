edición general
El PP evita por segunda vez la reprobación de Marta Fernández: “La vergüenza cada vez es más grande”

El PP evita por segunda vez la reprobación de Marta Fernández: “La vergüenza cada vez es más grande”

Máxima tensión después de que la presidenta de las Cortes no secundase el minuto de silencio por Gaza e Israel

karakol #1 karakol
Una fascista hace cosas de fascista y el fascismo lleva implícito la miseria moral y en su partido van más que sobrados de miseria moral.

Los presidentes de Parlamento de Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León ya han demostrado con sus declaraciones y acciones más que de sobra que tipos de personas son.

Igual lo de personas les queda grande.
ipanies #3 ipanies
La organización delictiva impide por segunda vez que se quite a una facha ignorante de la presidencia de la cámara de representación de los aragoneses.
Creo que así se entiende mejor.
io1976 #2 io1976
La gente tiene un problema cuando piensa que un sociópata, o peor aún, un sádico metido a político va a ser la mejor opción como gobernante.
Que den gracias que no les asesinen y terminen diciendo que se iban a morir igual.
manc0ntr0 #4 manc0ntr0
Cosas de peperos.
Pero no les llames fachas que se les tuerce el focico
