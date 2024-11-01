·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9049
clics
VÍDEO | Esther Vaquero se vuelve viral con su reacción a la entrega del Premio Planeta a Juan del Val
9008
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
4303
clics
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
7402
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
4348
clics
Así es como casi me hackean en una "entrevista de trabajo" [Eng]
más votadas
639
Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
482
El colegio privado concertado de la niña que se suicidó en Sevilla no activó el protocolo antiacoso pese a haber sido denunciado por la familia
455
La Ertzaintza rompió la mandíbula a una persona en Gasteiz durante las cargas para proteger a Falange
371
Carolina del Sur prohíbe a un ateo trabajar como miembro de una mesa electoral a menos que jure ante Dios (Eng)
469
Grecia aprueba ampliar jornada laboral hasta las 13 horas diarias
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
24
meneos
34
clics
El PP evita por segunda vez la reprobación de Marta Fernández: “La vergüenza cada vez es más grande”
Máxima tensión después de que la presidenta de las Cortes no secundase el minuto de silencio por Gaza e Israel
|
etiquetas
:
presidenta cortes de aragon
,
marta fernández
20
4
0
K
263
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
4
0
K
263
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
karakol
Una fascista hace cosas de fascista y el fascismo lleva implícito la miseria moral y en su partido van más que sobrados de miseria moral.
Los presidentes de Parlamento de Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León ya han demostrado con sus declaraciones y acciones más que de sobra que tipos de personas son.
Igual lo de
personas
les queda grande.
2
K
47
#3
ipanies
La organización delictiva impide por segunda vez que se quite a una facha ignorante de la presidencia de la cámara de representación de los aragoneses.
Creo que así se entiende mejor.
2
K
39
#2
io1976
La gente tiene un problema cuando piensa que un sociópata, o peor aún, un sádico metido a político va a ser la mejor opción como gobernante.
Que den gracias que no les asesinen y terminen diciendo que se iban a morir igual.
2
K
37
#4
manc0ntr0
Cosas de peperos.
Pero no les llames fachas que se les tuerce el focico
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los presidentes de Parlamento de Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León ya han demostrado con sus declaraciones y acciones más que de sobra que tipos de personas son.
Igual lo de personas les queda grande.
Creo que así se entiende mejor.
Que den gracias que no les asesinen y terminen diciendo que se iban a morir igual.
Pero no les llames fachas que se les tuerce el focico