El PP anuncia una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE: “Propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles”

El PP anuncia una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE: “Propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles”

La portavoz del Senado del PP, Alicia García, ha anunciado este lunes que aprovecharán su mayoría absoluta para poner en marcha una nueva comisión de investigación contra el Gobierno. Esta vez, por RTVE, que ha tildado de “propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles”. “Mientras los bolsillos de los españoles se vacían, RTVE aumenta su presupuesto para comprar obediencia editorial”, ha sostenido. RTVE anunció la semana pasada un superávit económico de 55 millones de euros.

| etiquetas: pp , comisión investigación , senado , rtve
KoLoRo #2 KoLoRo *
Ah, para esto si, verdad?

Pero para :

www.infobae.com/espana/agencias/2026/03/10/el-pp-rechaza-crear-comisio
El PP rechaza crear comisión de investigación sobre Altri y acusa a la oposición de mentir

www.eldiario.es/politica/pp-rechaza-comisiones-investigacion-incendios
El PP rechaza comisiones de investigación sobre los incendios en todas las comunidades afectadas…   » ver todo el comentario
#1 eqas *
¿Otra comisión?
Por favor, que se dediquen a trabajar por España, en vez de a "estar en contra por defecto" de lo que haga el gobierno, aun cuando ellos lo hayan hecho antes.
Si estuvieran gobernando ahora mismo, esto sería peor que Bienvenido MrMarshall.
sotillo #8 sotillo
#1 Otra hostia a dos manos que se van a llevar ¿No se cansan de hacer el ridículo y de que se rían de su incompetencia? Ni vergüenza ni autoestima, sería divertido si no diera tanta vergüenza ajena y por el derroche de recursos públicos
#12 eqas
#8 así es, y estaría bien que ambos partidos fueran fuertes, se pelearan por mejorar el país, ganándose el sueldo. Pero el congreso se limita a unos intentando trabajar, otros votando en contra a lo que sea, y encima metiendo la pata. No se quién redacta las intervenciones al PP, pero lo hacen regular... Y esa es otra, no sé si serán tablas, pero el PSOE "lee poco" en sus intervenciones, y el PP no suele hablar si no lee lo que alguien les ha escrito. Me parece bastante triste,…   » ver todo el comentario
#9 Eukherio
Cuando TVE no la veía ni Dios, pero tenían el control, les daba igual, pero ahora que tiene una audiencia decente les preocupa. Recordemos que fueron a muerte a por La Revuelta y dejaron pasar el programa de reformas de los hijos de Julio Iglesias que no veían ni ellos.
luspagnolu #5 luspagnolu
Podrían hacerlo también con el Canal Sur.
manzitor #7 manzitor
#5 Porque con Telemadrid les saltarían todos los antivirus.
Rogue #4 Rogue *
TVE está teniendo tanta audiencia que lo ven hasta los del PP y VOX
#10 Suleiman
Elmsenado, la cosa más inútil y despilfarradora que existe.
#13 chavi
Joder con el uso que hace esta panda de delincuentes del senado
Arzak_ #14 Arzak_
TeleAyuso ya tal.... :-S
pedrobotero #3 pedrobotero
La va a hacer Urdaci?
#11 Shynea
Lo de hacerlo para las televisiones locales del PP que no hacen más que perder audiencia, contratando a precio de oro a toni Cantó, eso ya tal
Stathamdepueblo #6 Stathamdepueblo
El Senado es el PP
