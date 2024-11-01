edición general
El PP se agarra al mantra de la okupación para explicar el problema de la vivienda pese a que los datos lo desmienten

El precio de los alquileres y de la compraventa de viviendas en España no deja de subir y el Partido Popular defiende a capa y espada un diagnóstico: los okupas. Aunque el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya constatado una disminución de unos datos ya de por sí bajos, la formación de Alberto Núñez Feijóo se ha abonado a la teoría de la okupación y la inquiokupación como problema y solución de la emergencia habitacional que sufre España.

Robus #1 Robus
Es que si dicen que el problema es otro igual les toca proponer alguna solución, y eso cansa, es más fácil echar la culpa a otros.
lonnegan #9 lonnegan
#1 Es que la ocupación también es consecuencia del problema real de la vivienda
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#1 No dicen otra cosa porque parten de que "mentir no es delito" y, sobre todo, porque si dijesen alguna verdad decepcionarían a sus electores.
Falk #3 Falk
Ya no saben que inventar. Hasta inventaron el término "inquiocupa" para los morosos.

Tenemos un problemon con la vivienda y nadie está dispuesto a poner las leyes que hacen falta sobre la mesa.

Veremos qué ocurre en las próximas elecciones. Ya veo a todos sacar de la manga una solución que no aplicarán en ningún caso
#5 entidaDesconocida
#3 «Hasta inventaron el término "inquiocupa" para los morosos».

Y sus feligreses repitiéndolo por todas partes (sin dejar de autodenominarse librepensadores en ningún momento).
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#3

Tenemos un problemon con la vivienda y nadie está dispuesto a poner las leyes que hacen falta sobre la mesa.

Poderoso caballero es Don Dinero. Y puede comprar abogados y políticos para sabotear cualquier iniciativa en ese sentido. Como mucho legislarán algo contra los pisos turísticos mientras los tengan pequeños propietarios, cuando sean la mayor parte de grandes corporaciones, no eso.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
El problema es la poca oferta de vivienda pública. Y punto. Y esto no lo va a arreglar ni el PP ni el PSOE. Que parecéis novatos.
aupaatu #4 aupaatu *
Los posibles desahuciados son los inquilinos y propietarios en paro, que se convierten, por la gracia divina de los Cristianos demócratas en peligros Okupas que colapsan las el mercado inmobiliario
SerVicius #8 SerVicius
Propongo otro termino, hipotekupacion, para aquellos que no pueden hacer frente a las cuotas hipotecarias y por consiguiente le okupan la casa al pobre banco.
Y otro más, exhipotekupación, para aquellos que al no poder hacer frente a los pagos han sido desahuciados por el pobre banco y, obviamente, no hacen frente a las cuotas que les quedan del piso que, justamente, les han quitado.
Y se me ocurren más, prolekupación e incluso nietokupación o sobrikupacion.

Es necesario aumentar la dimensión del problema por la vía que sea!!
#6 vGeeSiz
Ya no es solo eso, es que el miedo hace que gente, no ponen en alquiler sus pisos por miedo (racional o irracional) a que les okupen el piso
