El PP se agarra al mantra de la okupación para explicar el problema de la vivienda pese a que los datos lo desmienten

El precio de los alquileres y de la compraventa de viviendas en España no deja de subir y el Partido Popular defiende a capa y espada un diagnóstico: los okupas. Aunque el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya constatado una disminución de unos datos ya de por sí bajos, la formación de Alberto Núñez Feijóo se ha abonado a la teoría de la okupación y la inquiokupación como problema y solución de la emergencia habitacional que sufre España.
| etiquetas: problema de la vivienda , precios altos , pp , mentirosos , mantra , okupación
Tenemos un problemon con la vivienda y nadie está dispuesto a poner las leyes que hacen falta sobre la mesa.
Veremos qué ocurre en las próximas elecciones. Ya veo a todos sacar de la manga una solución que no aplicarán en ningún caso
Y sus feligreses repitiéndolo por todas partes (sin dejar de autodenominarse librepensadores en ningún momento).
Tenemos un problemon con la vivienda y nadie está dispuesto a poner las leyes que hacen falta sobre la mesa.
Poderoso caballero es Don Dinero. Y puede comprar abogados y políticos para sabotear cualquier iniciativa en ese sentido. Como mucho legislarán algo contra los pisos turísticos mientras los tengan pequeños propietarios, cuando sean la mayor parte de grandes corporaciones, no eso.
Y otro más, exhipotekupación, para aquellos que al no poder hacer frente a los pagos han sido desahuciados por el pobre banco y, obviamente, no hacen frente a las cuotas que les quedan del piso que, justamente, les han quitado.
Y se me ocurren más, prolekupación e incluso nietokupación o sobrikupacion.
Es necesario aumentar la dimensión del problema por la vía que sea!!