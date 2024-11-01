El PP se agarra al mantra de la okupación para explicar el problema de la vivienda pese a que los datos lo desmienten

El precio de los alquileres y de la compraventa de viviendas en España no deja de subir y el Partido Popular defiende a capa y espada un diagnóstico: los okupas. Aunque el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya constatado una disminución de unos datos ya de por sí bajos, la formación de Alberto Núñez Feijóo se ha abonado a la teoría de la okupación y la inquiokupación como problema y solución de la emergencia habitacional que sufre España.