Pozzi: "Ahora empieza lo difícil, Trump no dice cuánto tiempo va a controlar Venezuela porque no tiene ni idea"

Sandro Pozzi, experto en información internacional en Al Rojo Vivo, ha expresado que las imágenes de la llegada de Maduro a Nueva York lo que hacen es "certificar hasta qué punto Trump está empujando los límites de la autoridad presidencial y hasta dónde está dispuesto a llevarla"."Lo que vemos es que hay un cambio de régimen como arma de influencia, no solamente de autoridad interna, sino también externa, porque se quita de encima a un líder que no es una amenaza militar", ha señalado.
La carrera periodística de Sandro Pozzi es extensa y variada. Comenzó realizando prácticas en medios como Cope, Canale5 del grupo Mediaset y Europa Press. Posteriormente, fue corresponsal en Bruselas para Europa Press y luego para El País, donde cubrió temas relacionados con las instituciones europeas. Más tarde, se trasladó a Nueva York, desempeñándose como corresponsal durante 17 años, cubriendo eventos en Wall Street, Naciones Unidas, política y cultura
