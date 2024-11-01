edición general
Pozzi: "Ahora empieza lo difícil, Trump no dice cuánto tiempo va a controlar Venezuela porque no tiene ni idea"

Sandro Pozzi, experto en información internacional en Al Rojo Vivo, ha expresado que las imágenes de la llegada de Maduro a Nueva York lo que hacen es "certificar hasta qué punto Trump está empujando los límites de la autoridad presidencial y hasta dónde está dispuesto a llevarla"."Lo que vemos es que hay un cambio de régimen como arma de influencia, no solamente de autoridad interna, sino también externa, porque se quita de encima a un líder que no es una amenaza militar", ha señalado.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Aclaración, este POZZI no es el POZI amigo de Suputapluma, la maestra y resto de clones NATOntados. :roll:

NOTA: todos son personajes inventado y cualquier parecidos con la realidad es pura coincidencia :roll:
#7 XXguiriXX
Lo que dijo ayer es que Delcy Rodríguez se haría cargo mientras hiciera lo que le pida EEUU, y que de Corina, nada. Vamos que podría salir 1000 veces mejor que las intervenciones en Libia, Iraq, etc.
ChingPangZe #4 ChingPangZe *
Experto en información internacional xD xD
CerdoJusticiero #6 CerdoJusticiero
#4 No sé qué te hace tanta gracia:

La carrera periodística de Sandro Pozzi es extensa y variada. Comenzó realizando prácticas en medios como Cope, Canale5 del grupo Mediaset y Europa Press. Posteriormente, fue corresponsal en Bruselas para Europa Press y luego para El País, donde cubrió temas relacionados con las instituciones europeas. Más tarde, se trasladó a Nueva York, desempeñándose como corresponsal durante 17 años, cubriendo eventos en Wall Street, Naciones Unidas, política y cultura

Mecaguen #5 Mecaguen
Lo controlará hasta que llegue un líder populista que gane unas elecciones y le expropie a los gringos el negocio petrolero.

Y vuelta a empezar.
#3 Kuruñes3.0
No tiene ni idea de cuanto va a robar xD xD xD
