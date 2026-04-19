El portaviones USS Gerald Ford ya opera en el Mar Rojo en medio del mayor despliegue militar estadounidense desde Irak en 2003 [eng]

El USS Ford zarpó del Mediterráneo oriental a finales de la semana pasada y ahora se encuentra en el Mar Rojo tras transitar por el Canal de Suez. Los destructores USS Mahan (DDG-72) y USS Winston S. Churchill (DDG-81) también realizaron el tránsito hacia el Mar Rojo. La agencia Associated Press fue la primera en informar sobre el tránsito el viernes. El desplazamiento hacia el Mar Rojo coincide con la aproximación de un tercer grupo de ataque de portaaviones al Comando Central de Estados Unidos.
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A ver qué pasa en unos días cuando venga el plazo sin acuerdo.
en.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_military_buildup_in_the_Middl
La presencia del USS Ford en el Mar Rojo sitúa a un grupo de ataque de portaaviones al alcance del estrecho de Ormuz, donde Irán ha amenazado con restringir la navegación.
cryptobriefing.com/uss-gerald-r-ford-deploys-to-red-sea-amid-largest-u
Seria epico que los iranies lo vuelen, y estalle con una oleada de mierda.
Y sea captado en video