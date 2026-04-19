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El portaviones USS Gerald Ford ya opera en el Mar Rojo en medio del mayor despliegue militar estadounidense desde Irak en 2003 [eng]

El USS Ford zarpó del Mediterráneo oriental a finales de la semana pasada y ahora se encuentra en el Mar Rojo tras transitar por el Canal de Suez. Los destructores USS Mahan (DDG-72) y USS Winston S. Churchill (DDG-81) también realizaron el tránsito hacia el Mar Rojo. La agencia Associated Press fue la primera en informar sobre el tránsito el viernes. El desplazamiento hacia el Mar Rojo coincide con la aproximación de un tercer grupo de ataque de portaaviones al Comando Central de Estados Unidos.

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , suministro , consumo , economía , guerra
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
tul #1 tul
veremos lo que aguanta esa lavanderia sin arder
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 supongo que esta vez no contratasen a Pepe Gotera
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#7 daniMate
Vamos. Que la tregua era una excusa para hacer tiempo mientras venían los refuerzos.
A ver qué pasa en unos días cuando venga el plazo sin acuerdo.
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Ya dije que las negociaciones eran una demora en espera de refuerzos.
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Mesto #9 Mesto
#6 El Gerald Ford lleva en Oriente Medio desde febrero. No ha llegado ahora:

en.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_military_buildup_in_the_Middl
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NoPracticante #2 NoPracticante
Qué no los peguen mucho a Yemen no vaya a ser que...
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alehopio #3 alehopio
El USS Gerald R. Ford se ha desplegado en el Mar Rojo como parte del mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Medio desde 2003.

La presencia del USS Ford en el Mar Rojo sitúa a un grupo de ataque de portaaviones al alcance del estrecho de Ormuz, donde Irán ha amenazado con restringir la navegación.

cryptobriefing.com/uss-gerald-r-ford-deploys-to-red-sea-amid-largest-u
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oceanon3d #4 oceanon3d
La van a liar .... una guerra como no se ha visto en décadas para anular las elecciones de mitad de mandato.
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azathothruna #5 azathothruna
Los wateres estaran funcionando ahora?
Seria epico que los iranies lo vuelen, y estalle con una oleada de mierda.
Y sea captado en video
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#10 konde1313
La tregua de USA e Israel era una mentira.
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menéame