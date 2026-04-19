El portaviones USS Gerald Ford ya opera en el Mar Rojo en medio del mayor despliegue militar estadounidense desde Irak en 2003 [eng]

El USS Ford zarpó del Mediterráneo oriental a finales de la semana pasada y ahora se encuentra en el Mar Rojo tras transitar por el Canal de Suez. Los destructores USS Mahan (DDG-72) y USS Winston S. Churchill (DDG-81) también realizaron el tránsito hacia el Mar Rojo. La agencia Associated Press fue la primera en informar sobre el tránsito el viernes. El desplazamiento hacia el Mar Rojo coincide con la aproximación de un tercer grupo de ataque de portaaviones al Comando Central de Estados Unidos.