El porno sobre hijastros/as está siendo prohibido en la última campaña de represión contra los contenidos para adultos [ENG]

La semana pasada, los legisladores votaron a favor de prohibir las imágenes con semen, las capturas de pantalla de vídeos íntimos y la creación o posesión de material pornográfico que represente incesto. Ahora, estos cambios han ido un paso más allá, con una nueva enmienda al proyecto de ley sobre delincuencia y policía que pretende ilegalizar también las representaciones de relaciones sexuales entre miembros de una familia reconstituida. En un debate en la Cámara de los Lores, como parte de la fase de informe del proyecto de ley, la baronesa