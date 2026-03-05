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El porno sobre hijastros/as está siendo prohibido en la última campaña de represión contra los contenidos para adultos [ENG]

El porno sobre hijastros/as está siendo prohibido en la última campaña de represión contra los contenidos para adultos [ENG]

La semana pasada, los legisladores votaron a favor de prohibir las imágenes con semen, las capturas de pantalla de vídeos íntimos y la creación o posesión de material pornográfico que represente incesto. Ahora, estos cambios han ido un paso más allá, con una nueva enmienda al proyecto de ley sobre delincuencia y policía que pretende ilegalizar también las representaciones de relaciones sexuales entre miembros de una familia reconstituida. En un debate en la Cámara de los Lores, como parte de la fase de informe del proyecto de ley, la baronesa

| etiquetas: uk , ban , porno , madrastras , padrastros , hijastros , hijatras
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Los monárquicos pueden seguir tranquilos, que no dicen nada de los familiares sanguíneos. :roll:
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#3 fremen11 *
#1 Hombre teniendo en cuenta que el incesto es delito en UK y que el matrimonio entre primos es legal, podría entender la prohibición, pero también deberían prohibir tener imágenes de cualquier delito
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

No estamos en tiempos de Enrique VIII. Si Donald Trump Jr. se zumba a la Melania, no es incesto.
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#6 fremen11 *
#5 En Colombia es delito Según el artículo 259 del código penal de Colombia: «El que realice acceso carnal u otro acto erótico sexual con un descendiente o ascendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años».[52]

De la Wiki
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Gry #7 Gry
#1 Has escrito tú mismo en la entradilla que eso ya está prohibido: y la creación o posesión de material pornográfico que represente incesto :roll:
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Sawyer76 #4 Sawyer76
¿Vuelve la época puritana Victoriana a UK?
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Guanarteme #12 Guanarteme
#4 Falacia de la falsa relación.
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#9 chocoleches
Habrá que explicarle a estos señores ingleses que el pizzero que trae la pizza con agujero, la hermana que se lo monta con su hermano o la alumna que le hace una mamada al profe no son reales. Son actores.
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#11 XXguiriXX
Aquí información detallada www.glamourmagazine.co.uk/article/incest-porn-semen-defaced-images-new

Recién aprendo qué es “semen defaced images” o_o
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Meanwhile, las élites violando niños impunemente...
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Butters #8 Butters
Puedes representar la tragedia de Edipo que no pasa nada, pero ay como se te ocurra representar un vídeo porno de un padrastro follando con la hijastra...
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Mesto #10 Mesto
Nueva moral 3.0
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menéame