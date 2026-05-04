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Un pontevedrés camufló cámaras en las habitaciones de su hijo y de su hijastra, menor de edad, para grabarles mientras se desnudaban o practicaban sexo

Un pontevedrés camufló cámaras en las habitaciones de su hijo y de su hijastra, menor de edad, para grabarles mientras se desnudaban o practicaban sexo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de condenar a un vecino de Pontevedra por haber colocado cámaras en las habitaciones de su hijo y de su hijastra, cuando ella era menor de edad, para grabarles mientras se desnudaban o mantenían relaciones sexuales. Esta sentencia confirma una anterior de la Audiencia de Pontevedra y le impone a este hombre dos años y cuatro meses de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, una multa de 16 meses y la obligación de indemnizar a la joven con 20.000 euros

| etiquetas: cámaras , hijo , hijastra , grabar , condena
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8 comentarios
3 1 0 K 33 actualidad
#3 fzman
Imperdonable. Si fuera de Ferrol, aún.
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borteixo #2 borteixo
Menuda mierda que te hagan eso
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#5 laruladelnorte
A lo largo de más de un año, el hombre estuvo grabando los movimientos de su hijo y su hijastra. De esta forma, observó cuando la joven se desnudaba y también cuando se vestía o mantenía relaciones sexuales con su propio hijo. Todo ello, siendo esta chiquilla menor de edad e hijastra suya. No solo se dedicó a grabarlos sino que extrajo fotogramas en los que aparecía la chica desnuda o manteniendo relaciones con el joven y las guardó en un archivo de su ordenador personal. Se llegaron a encontrar en este dispositivo 259 imágenes distintas y dos grabaciones de vídeo en las que se reflejaba todo lo anteriormente citado.

Espero que su mujer haya tomado nota de la clase de miserable con el que está conviviendo.
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nemeame #6 nemeame
Los Serrano versión voyeur
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mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
En Vigo lo hacen sin señal de asombro. No sé a qué viene esta noticia.
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Andreham #1 Andreham
El hombre condenado se casó con una mujer en el año 2017. Se fueron a vivir a una casa junto con un hijo de él, mayor de edad, y una hija de ella, menor. Al poco tiempo de iniciarse la convivencia, ambos chiquillos empezaron también una relación sentimental, de la que el varón procesado se enteró en el año 2018. Tras saber del noviazgo de los jóvenes y «movido por la intención de vulnerar su espacio más reservado», instaló sendas cámaras de vídeo ocultas en las habitaciones de los dos

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EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica *
#1 Y de Los Serrano. Pero en este caso sin escobilla.
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#8 CharlieHebdo
#1 Es lo que tienen los hijos, que suelen querer mucho a su padre.
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menéame