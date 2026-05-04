Un pontevedrés camufló cámaras en las habitaciones de su hijo y de su hijastra, menor de edad, para grabarles mientras se desnudaban o practicaban sexo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de condenar a un vecino de Pontevedra por haber colocado cámaras en las habitaciones de su hijo y de su hijastra, cuando ella era menor de edad, para grabarles mientras se desnudaban o mantenían relaciones sexuales. Esta sentencia confirma una anterior de la Audiencia de Pontevedra y le impone a este hombre dos años y cuatro meses de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, una multa de 16 meses y la obligación de indemnizar a la joven con 20.000 euros