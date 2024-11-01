edición general
De un polvoriento garaje a hacer temblar a Nutella: la crema de avellanas que no para de crecer quiere llegar al corazón de Europa

En la Unión Europea se ha puesto 'el grito en el cielo' cuando Donald Trump, presidente de EEUU, anunció importantes aranceles. La UE pareció convertirse en el adalid del libre comercio global para intentar aplacar las políticas proteccionistas de Trump. Sin embargo, todo el mundo sabía y sabe que la UE es al mismo tiempo uno de los bloques que no duda en imponer aranceles cuando alguna de sus empresas o sectores clave se ven amenazados. Los fuertes aranceles a los coches chinos son el gran ejemplo.

La Nutella es una basura. Al menos Nocilla no usa aceite de palma. No sé cómo no se exporta más.
No ci lla

Si vas a hacer el guarro al menos hazlo bien
Publirreportaje.
"es producida por Cebon, una empresa alimentaria con sede en Tipaza"

Que nombres tan graciosos tienen los argelinos.
Con avellanas tostadas y un poco de azúcar hice en una batidora una crema para rellenar una tarta. Le añadí un poquito de mantequilla para hacerla más untuosa. Puedo decir que casi cualquier proporción que probé quedó buena. Casi me cargo la batidora, eso sí, es mejor hacerla con una picadora de vaso. No quería ponerle cacao, pero se podría haber hecho perfectamente. Si vas a consumir rápido, se puede aligerar con leche, pero no más de dos días porque se enrancia. Quién quiera probar va a flipar, porque como digo va a estar bueno aunque le eches más o menos azúcar. Cuando pruebes, ya no querrás tomar el azúcar con mierda de esta banda.
probaron esta crema que dicen que supera con creces a Nutella (según los influencers) ...
Donde esté la Asturcilla, que se quiten las demás.  media
"De un polvoriento garaje"... pues empezamos bien.
