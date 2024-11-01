De un polvoriento garaje a hacer temblar a Nutella: la crema de avellanas que no para de crecer quiere llegar al corazón de Europa  

En la Unión Europea se ha puesto 'el grito en el cielo' cuando Donald Trump, presidente de EEUU, anunció importantes aranceles. La UE pareció convertirse en el adalid del libre comercio global para intentar aplacar las políticas proteccionistas de Trump. Sin embargo, todo el mundo sabía y sabe que la UE es al mismo tiempo uno de los bloques que no duda en imponer aranceles cuando alguna de sus empresas o sectores clave se ven amenazados. Los fuertes aranceles a los coches chinos son el gran ejemplo.