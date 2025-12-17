·
2
meneos
10
clics
El pollo y el pavo protagonizan grandes adquisiciones en la industria alimentaria
La producción avícola, especialmente de pollo y pavo, protagoniza operaciones de adquisición importantes en todo el mundo
|
etiquetas
:
pollo
,
pavo
,
ganadería
8 comentarios
compartir
#1
devilinside
Los pollos, ahora en Navidades, están on fire, y no sólo en industria alimentaria
1
K
23
#2
Unregistered
#1
Los Pollos Hermanos
2
K
35
#6
Mark_
#1
si pero me han dicho que unos pollos han subido de precio, y otros siguen costando 10.000 pesetas desde 1981
0
K
11
#8
devilinside
#6
Es el único producto del mundo que no ha subido de precio, no le afectan las guerras (ni siquiera las guerras contra las drogas), las subidas en el precio de los abonos, ni de los productos químicos, ni nada de nada. En cambio el café en origen, por hablar de otro producto colombiano, ha subido de 85,88 $ las 100 libras (45 kilos y pico) a más de 315 $
0
K
12
#4
salteado3
Mierda, otro filón para los fondos buitre
0
K
12
#3
Veelicus
Para quien no sepa de economia nada... en los proximos meses subidon de precio
0
K
11
#5
rafeame
Y pavo y pollo y pollo y pavo...
0
K
7
#7
Elbaronrojo
#5
www.youtube.com/watch?v=KusIBsE1sK8
1
K
18
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
