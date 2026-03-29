edición general
17 meneos
15 clics
La Policía Judicial investiga el presunto amaño de un examen para comisarios principales en València

La Policía Judicial investiga el presunto amaño de un examen para comisarios principales en València

La Policía Judicial ha procedido a incautarse de un ordenador y los discos duros de los ordenadores del exjefe de la Policía Local de València José Vicente Herrera y del comisario principal Rafael Mogro y del excomisario principal Alberto Cabeza (jubilado) para analizarlos y rastrear posibles pruebas de un presunto amaño en el examen para promocionar de comisarios a comisarios principales, celebrado el pasado 4 de octubre de 2023, y en el que presuntamente se cometieron una serie de irregularidades.

| etiquetas: tribunales , valencia , policía local , meritocracia , cultura del esfuerzo
14 3 0 K 134 actualidad
5 comentarios
14 3 0 K 134 actualidad
#4 laruladelnorte
Las presuntas irregularidades, entre otros aspectos, residen en que el 29 de septiembre, apenas una semana antes del examen, ya se filtró en grupos de guasaps de mandos y agentes de la Policía Local una falsa Orden del Cuerpo en el que se decía que los ganadores de la prueba de selección eran Eladio Barber, Fernando Giménez Oñate, Fernando Lasheras y Eduardo Russu. Una vez realizado el examen se confirmaron esos nombres que habían aparecido en la falsa orden. El tribunal seleccionó a estos comisarios como ganadores del ascenso a principales, el máximo rango del cuerpo.

¿Presunto amaño? :roll:
2 K 37
#5 mcfgdbbn3 *
#4: En ese caso es buena idea publicar en diferentes sitios un "hash" del archivo donde estén escritos los nombres, basta un TXT mejor que un DOC, cuanto más pequeño, más difícil de trucar, y cuantos más sistemas de "hash" se usen, mejor, más bits para demostrar que esa información ya se sabía de antes.

Eso sí, no conviene hacer público que está amañado, solo la tabla de "hashes" sin más información, como mucho una fecha, porque la gracia está en que se amañe,…   » ver todo el comentario
1 K 21
Andreham #1 Andreham
Sí, casi 3 años después van a encontrar un montón de datos.
2 K 32
sotillo #2 sotillo
#1 Es Valencia, ni se molestan en ocultarlo
0 K 10
rogerius #3 rogerius *
#1 —La diligencia judicial… ¿a qué hora pasa?
—Querrá usted decir en qué año.
—Eso.
3 K 42

menéame