La Policía Judicial investiga el presunto amaño de un examen para comisarios principales en València

La Policía Judicial ha procedido a incautarse de un ordenador y los discos duros de los ordenadores del exjefe de la Policía Local de València José Vicente Herrera y del comisario principal Rafael Mogro y del excomisario principal Alberto Cabeza (jubilado) para analizarlos y rastrear posibles pruebas de un presunto amaño en el examen para promocionar de comisarios a comisarios principales, celebrado el pasado 4 de octubre de 2023, y en el que presuntamente se cometieron una serie de irregularidades.
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¿Presunto amaño?
Eso sí, no conviene hacer público que está amañado, solo la tabla de "hashes" sin más información, como mucho una fecha, porque la gracia está en que se amañe,… » ver todo el comentario
—Querrá usted decir en qué año.
—Eso.