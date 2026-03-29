La Policía Judicial investiga el presunto amaño de un examen para comisarios principales en València

La Policía Judicial ha procedido a incautarse de un ordenador y los discos duros de los ordenadores del exjefe de la Policía Local de València José Vicente Herrera y del comisario principal Rafael Mogro y del excomisario principal Alberto Cabeza (jubilado) para analizarlos y rastrear posibles pruebas de un presunto amaño en el examen para promocionar de comisarios a comisarios principales, celebrado el pasado 4 de octubre de 2023, y en el que presuntamente se cometieron una serie de irregularidades.