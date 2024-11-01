edición general
La Policía de Georgia logra frenar un asalto al palacio presidencial por parte de varios manifestantes

Antes del asalto, un dirigente del partido opositor Movimiento Nacional Unido había hecho un llamamiento a ocupar el palacio presidencial durante un acto al que han asistido decenas de miles de personas.

#10 Lacasito.Pérez
#9 Si los medios dicen que hubo fraude electoral, será verdad. Como ha ocurrido en otras ocasiones.
zentropia #11 zentropia *
#10 es lo que piensan los georgianos y por eso protestan.
Lo que piense un españolito desde su sofa es irrelevante.
zentropia #13 zentropia *
#12 Ucrania ayuda a Georgia a separarse de Rusia???
Increible! Quien se lo podia imaginar!

Te sorprendera oir entonces que Ucrania envio armas a los georgianos por alla el 2008 para ayudarles contra los rusos.
Antes del golpe del euromaidan y todo!.

Seguro que también te sorprende como Rusia aprieta a sus vecinos envenenenando politicos y cosas asi.

Ahh no, eso seguro no te interesa.
Connect #6 Connect
Trump volvió a poner de moda lo de los asaltos, y parece que va a costar que se vaya esta moda xD
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
Georgia ... la del Caucaso. Ya pensaba que era la otra Georgia y se estaba liando parda.
Veelicus #7 Veelicus
#4 Es que estos georgianos no saben votar
#8 Tunguska08Chelyabinsk13
La de Iberia, claro está.
obmultimedia #1 obmultimedia
ya resuenan campanas de guerra.
#5 Lacasito.Pérez *
#1 En el Mundo Libre no ha debido de gustar la ley que obliga a las (ejem) ONGs a publicar sus fuentes de financiación.
zentropia #9 zentropia
#5 o a lo mejor no les gusta que el partido del gobierno este en el poder gracias al fraude electoral y haga cosas que la gente no quiere. Un gobierno proputin cuandobla mayoria es pro ue
#12 Toponotomalasuerte
#9 ya bueno, algunos lo sabemos desde hace años y no somos adivinos.
x.com/Ramon_Live_22/status/1850290257700217035
ElBeaver #3 ElBeaver
¿Estos son los buenos o los malos?
#2 Cincocuatrotres
Los esparcidores de la libertad no estarán muy lejos,
