Antes del asalto, un dirigente del partido opositor Movimiento Nacional Unido había hecho un llamamiento a ocupar el palacio presidencial durante un acto al que han asistido decenas de miles de personas.
Lo que piense un españolito desde su sofa es irrelevante.
Increible! Quien se lo podia imaginar!
Te sorprendera oir entonces que Ucrania envio armas a los georgianos por alla el 2008 para ayudarles contra los rusos.
Antes del golpe del euromaidan y todo!.
Seguro que también te sorprende como Rusia aprieta a sus vecinos envenenenando politicos y cosas asi.
Ahh no, eso seguro no te interesa.
