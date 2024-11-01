edición general
El polémico meme de la Casa Blanca sobre Groenlandia y su futuro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no deja ningún territorio sin su tradicional comunicación agresiva. La estrategia comunicativa de su administración en las redes sociales vuelve a estar bajo escrutinio después de la publicación, esta semana, de una imagen oficial de la Casa Blanca que varios expertos vinculan con el imaginario del supremacismo blanco. El mensaje, difundido en la plataforma X, ha sido calificado de un nuevo ejemplo del uso deliberado –o como mínimo negligente– de referencias propias de la subcultura neonazi.

pip #2 pip
La Casa Blanca dedicándose a crear memes para chinchar como si fuesen críos de 15 años. En ese punto estamos de infantilización y política para consumir en 20 segundos.
4
Aguarrás #4 Aguarrás
#2 Y todavía algunos se revuelven cuando señalas que "el imperio" está en decadencia.
Lo malo es como hacer que caiga sin que nos muerda a todos como perros rabioso que es.
0
traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs
#2 es que encima podriamos darle la vuelta bien fácil:

Por un lado una socialdemocracia con paz social, servicios públicos de calidad y buen nivel de vida para todos, y al otro lado una pocilga con obesidad, ruina por costes medicos, fentanilo, tiroteos en los colegios y paramilitares matando inocentes en sus coches.
0
pip #7 pip
#6 los MAGA se creen que todo el mundo está deseando ser ciudadano americano al menos que sea un comunistao un terrorista.
0
hazardum #3 hazardum
Lo de trump da para estudio psicológico, de cómo un tremendo imbecil que se comporta como un crío de 3 años, es adorado por todos los que están a su alrededor como un mesías diga las gilipolleces que diga y haga lo que haga, cuando probablemente si fuera otro no habría durado ni 2 segundos.

Estoy seguro de que hay muchos estadounidenses en contra de este payaso, pero aunque no sea facil tendrán que moverse para quitar a ese imbecil, porque ellos son los primeros perjudicados, sobre todo las clases obreras.
1
#5 soberao
#3 El problema no es que sea imbécil, sino que se haga el imbécil sin serlo. Como cuando los votantes "votan mal" que da para escribir en foros y tertulias pero lo votado está ahí para "disfrutarlo" que es al final lo que cuenta en unas elecciones, el que se lleva el escaño.
1
hazardum #8 hazardum
#5 Tonto no creo que sea, pero también creo que es difícil que esté fingiendo tal imbecilidad, la verdad, aparte creo que puede estar afectado por algún tipo de trastorno con la edad, que le está afectando también a los filtros habituales de cualquier persona, y va a calzón quitao sacando su verdadero yo narcisista y mesiánico, y los demás o le estan usando para sus propios fines o son completamente imbéciles.
0
#9 soberao
#8 No es solo Trump, es todo su equipo, no solo su ecuadrón diabólico de vicepresidentes, etc, que todo el mundo conoce, sino que detrás tiene a más gente que le diseñan estas campañas. Está claro que Groenlandia se la va a llevar sin pegar un solo tiro, pide la anexión para luego quedarse con menos, con los recursos de Groenlandia como si fuera una colonia pero manteniendo la soberanía de Dinamarca en la zona. Con dejar 4 zonas como "reservas" para la población nativa y el resto como explotación minera y zona militar de acceso restringido. Como con la base de Rota pero con toda la Isla, que en Rota tienen hasta su propia playa y sus zonas residenciales para familias de militares.
0
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Al loro que según declaran ellos mismos, EEUU "necesita" Groenlandia... Es como cuando el acosador de la clase "necesita" quitarte el bocadillo.
0

