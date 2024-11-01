El polémico meme de la Casa Blanca sobre Groenlandia y su futuro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no deja ningún territorio sin su tradicional comunicación agresiva. La estrategia comunicativa de su administración en las redes sociales vuelve a estar bajo escrutinio después de la publicación, esta semana, de una imagen oficial de la Casa Blanca que varios expertos vinculan con el imaginario del supremacismo blanco. El mensaje, difundido en la plataforma X, ha sido calificado de un nuevo ejemplo del uso deliberado –o como mínimo negligente– de referencias propias de la subcultura neonazi.
| etiquetas: meme , casa blanca , groenlandia , supremacismo , neonazismo
Lo malo es como hacer que caiga sin que nos muerda a todos como perros rabioso que es.
Por un lado una socialdemocracia con paz social, servicios públicos de calidad y buen nivel de vida para todos, y al otro lado una pocilga con obesidad, ruina por costes medicos, fentanilo, tiroteos en los colegios y paramilitares matando inocentes en sus coches.
Estoy seguro de que hay muchos estadounidenses en contra de este payaso, pero aunque no sea facil tendrán que moverse para quitar a ese imbecil, porque ellos son los primeros perjudicados, sobre todo las clases obreras.