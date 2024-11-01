El polémico meme de la Casa Blanca sobre Groenlandia y su futuro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no deja ningún territorio sin su tradicional comunicación agresiva. La estrategia comunicativa de su administración en las redes sociales vuelve a estar bajo escrutinio después de la publicación, esta semana, de una imagen oficial de la Casa Blanca que varios expertos vinculan con el imaginario del supremacismo blanco. El mensaje, difundido en la plataforma X, ha sido calificado de un nuevo ejemplo del uso deliberado –o como mínimo negligente– de referencias propias de la subcultura neonazi.