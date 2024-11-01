edición general
Polémica por el uso de una bandera gay en la mesa de altar de una iglesia de Sevilla

Un miembro de la asociación católica Orate increpa llamando «traidor» al sacerdote dominico que presidía un acto de acogida del colectivo LGTBI en Santa María la Real. Orate había solicitado días antes celebrar en ese convento una misa de exequias «por los jóvenes falangistas» muertos durante las Guerra Civil, que rechazó la comunidad dominica. «El primer culpable eres tú, que estás acogiendo en esta misa al pecado. Estáis en la casa de Dios porque, al mismo tiempo, sois los mismos que rechazáis las exequias por las víctimas del terrorismo”

Los cristianos que incumplen sistematicamente sus mandamientos pidiendo a los demas que los cumplan y sacando pecho de su cristiandad, muy cristiano todo.
#2 Pecado de orgullo, de los mas graves.
Curas maricones,,,eh?
Como es eso?
Como lo permite diosito?
#1 Si cumplen con su celibato tanto da que les gusten los hombres , las mujeres o las almohadas de personajes 2D :-D :shit:
p.d por no entrar en el tema de los niños...
Está claro que la iglesia es amor y no discrimina nunca a nadie ...
Me encanta cuando dicen polemica de una opinion de 2 o 3 personas... pero ya suena a manada
