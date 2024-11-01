Polémica por el uso de una bandera gay en la mesa de altar de una iglesia de Sevilla

Un miembro de la asociación católica Orate increpa llamando «traidor» al sacerdote dominico que presidía un acto de acogida del colectivo LGTBI en Santa María la Real. Orate había solicitado días antes celebrar en ese convento una misa de exequias «por los jóvenes falangistas» muertos durante las Guerra Civil, que rechazó la comunidad dominica. «El primer culpable eres tú, que estás acogiendo en esta misa al pecado. Estáis en la casa de Dios porque, al mismo tiempo, sois los mismos que rechazáis las exequias por las víctimas del terrorismo”