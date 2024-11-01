·
Polémica internacional por la "ejecución" de un muñeco representando a Israel en el carnaval de En Camp. (CAT)
En el carnaval de En Camp (AND) se ha ejecutado un muñeco (El rey falso), que ha hecho que la comunidad judía haya amenazado con emprender un boicot a Andorra y acciones legales por antisemitismo.
etiquetas
:
andorra
,
carnaval
,
israel
6 comentarios
#1
Sergio_ftv
Peor es asesinar a 70.000 palestinos, la mayoría niños, mujeres y ancianos, para anexionarse ilegalmente territorio ajeno. Esto es lo que pasa cuando se mezcla nazismo y sociopatía, un sionista y sus defensores.
9
K
121
#2
soberao
Cuidado, que es "polémica internacional". Cuando Isarel bombardea un hospital palestino, no hay polémica ninguna porque
"genocidio no es",
¡con dos cojones!
2
K
46
#3
veratus_62d669b4227f8
*
Acciones "legales"....los muy hipócritas de los llorones sionistas, pasándose la legalidad internacional durante décadas por su entrepierna y ahora exigiendo amparo. Pobrecitos. Que se debe sentir cuando vayas a donde vayas un porcentaje importante de quienes te rodean y observan te ven como a un asesino de mierda?.
2
K
37
#5
Free_palestine
#3
0
K
20
#4
laruladelnorte
Tienen la piel muy fina estos hijos de puta,se cabrean por ejecutar un muñeco pero no les horroriza la matanza de niños.
1
K
30
#6
malditopendejo
Vivimos en el puto mundo al revés....
0
K
7
