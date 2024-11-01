edición general
Polémica en España por la promoción inoportuna de una empresa competidora de los trenes accidentados

La campaña apelaba al llamado blue monday, popularizado como “el día más triste del año”, y ofrecía descuentos para viajar con el mensaje: “Haz que el día más triste del año sea mucho más alegre con una escapada”. La comunicación fue enviada mediante una notificación push a los teléfonos móviles de usuarios que tenían instalada la aplicación de Ouigo.

La pela es la pela. El muerto al hoyo y el vivo al bollo, y de paso que se coja el Ouigo. Porca miseria..
No me jodas. Es para empalar a todo el equipo de márquetin
A ver, el Blue Monday teóricamente es el día más triste del año y el accidente fue el domingo por la noche.

La campaña estaría preparada de antemano, el error fue no anularla dadas las circunstancias pero no es que la campaña se lanzara en relación al accidente.

De todos modos, habrá que ver si algún directivo de la empresa es de VOX, eso explicaría muchas cosas.
Y en el anuncio la cara de Fachascal :troll:
Distópico hasta la incredulidad.
