Polémica en España por la promoción inoportuna de una empresa competidora de los trenes accidentados

La campaña apelaba al llamado blue monday, popularizado como “el día más triste del año”, y ofrecía descuentos para viajar con el mensaje: “Haz que el día más triste del año sea mucho más alegre con una escapada”. La comunicación fue enviada mediante una notificación push a los teléfonos móviles de usuarios que tenían instalada la aplicación de Ouigo.
| etiquetas: ouigo , polémica , españa , accidente , ferroviario , córdoba
La campaña estaría preparada de antemano, el error fue no anularla dadas las circunstancias pero no es que la campaña se lanzara en relación al accidente.
De todos modos, habrá que ver si algún directivo de la empresa es de VOX, eso explicaría muchas cosas.