"¿Por qué podré comprar fentanilo en mi farmacia, pero no cannabis medicinal?"

Analizamos con representantes de pacientes y expertos las lagunas de la nueva disposición del Gobierno, los beneficios que puede, cómo actúa y cuáles son sus efectos secundarios. El cannabis medicinal no solo alivia el dolor, también aumenta su calidad de vida: reduce la ansiedad, ayuda a dormir y abre el apetito, algo especialmente importante para los pacientes porque el dolor les limita un acto tan simple como comer.
| etiquetas: cannabis , medicina , salud , pacientes , españa
A ver si es que al final la principal razón de que el país sea corrupto es que hay mucho idiota...
Decir que esto es falso, alarmista y bulo me queda corto, así que negativo por sensacionalista.
Realmente, este tipo de artículos y además viniendo del confidencial no sé si son para apoyar o reivindicar algo o para todo lo contrario. En fin.