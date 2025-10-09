edición general
"¿Por qué podré comprar fentanilo en mi farmacia, pero no cannabis medicinal?"

Analizamos con representantes de pacientes y expertos las lagunas de la nueva disposición del Gobierno, los beneficios que puede, cómo actúa y cuáles son sus efectos secundarios. El cannabis medicinal no solo alivia el dolor, también aumenta su calidad de vida: reduce la ansiedad, ayuda a dormir y abre el apetito, algo especialmente importante para los pacientes porque el dolor les limita un acto tan simple como comer.

Mangione #1 Mangione
Porque vives en un país corrupto hasta la puta médula.
2 K 27
#3 doppel
#1 pues todavía hay gente tan idiota que vota
2 K 22
rojelio #11 rojelio
#3 ¿Y cual es la alternativa a votar?
1 K 17
#12 doppel
#11 no votar
1 K 12
rojelio #13 rojelio
#12 Votar sirve para menos de lo que debería, cierto, pero no votar no sirve para absolutamente nada.
0 K 9
Mangione #14 Mangione
#3 ¿Cómo no votar evitaría que el país sea corrupto?

A ver si es que al final la principal razón de que el país sea corrupto es que hay mucho idiota...
0 K 8
#15 doppel
#14 no votas porque no quieres que te gobiernen corruptos
1 K 12
Mangione #16 Mangione
#15 Así que la solución a la corrupción es no usar el único derecho que te permitiría evitarla... ya. xD
0 K 8
#2 kaos_subversivo
#1 y cínico
1 K 20
maxxcan #4 maxxcan
fentanilo, la oxicodona, la metadona y el rivotril en la farmacia de debajo de mi casa, pero voy a tener que ir al hospital, que odio desde niña, a por cannabis medicinal?”. Asimismo, censura que solo se vaya a hacer en hospitales públicos y no en privados, “cuando muchas veces los médicos son los mismos, que pasan por la mañana consulta en uno y por la tarde en otro”.

Decir que esto es falso, alarmista y bulo me queda corto, así que negativo por sensacionalista.

Realmente, este tipo de artículos y además viniendo del confidencial no sé si son para apoyar o reivindicar algo o para todo lo contrario. En fin.
0 K 10
manc0ntr0 #8 manc0ntr0
#4 pruebas que lo demuestren, o tenemos que creerte porque patatas?
0 K 7
#5 javi618
Ya sabéis a quién pedir responsabilidades, al gobierno actual de PSOE+socios. Y mención especial para la ministra de Sanidad, de Sumar.
2 K 12
#7 kaos_subversivo
#5 a los que votaron en contra no les podemos responsabilizar ?
1 K 20
#6 re10 *
Significa el titular que puedes comprar con receta médica en la farmacia una droga como el fentanilo y el cannabis no lo venderan en farmacias y tendras que ir al traficante oficial?.
0 K 6
manc0ntr0 #10 manc0ntr0
#6 fentanilo en farmacia, cannabis en hospital
0 K 7
#9 Leon_Bocanegra
Enésima basura del confidencial.
0 K 9

