"¿Por qué podré comprar fentanilo en mi farmacia, pero no cannabis medicinal?"

Analizamos con representantes de pacientes y expertos las lagunas de la nueva disposición del Gobierno, los beneficios que puede, cómo actúa y cuáles son sus efectos secundarios. El cannabis medicinal no solo alivia el dolor, también aumenta su calidad de vida: reduce la ansiedad, ayuda a dormir y abre el apetito, algo especialmente importante para los pacientes porque el dolor les limita un acto tan simple como comer.