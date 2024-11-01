edición general
El planeta alcanza el primer punto de no retorno: los arrecifes de coral de aguas cálidas, condenados a una mortalidad masiva

Los arrecifes de coral, sustento para la vida marina y millones de personas, tienen una probabilidad del más del 99% de colapsar, según un informe científico publicado este lunes. Este es el primer punto de no retorno que alcanza el sistema terrestre, es decir, un umbral crítico que, si se traspasa, lleva a cambios significativos y a menudo irreversibles. El informe incluye otros «riesgos en aumento» que afrontan los sistemas de la Tierra: derretimiento de los glaciares, desaceleración de las corrientes oceánicas, deshielo de los polos y otros.

#1 Pitchford
Pues lo de limitar el calentamiento global reduciendo las emisiones está más dudoso que nunca con las nuevas tendencias políticas..
Spirito #2 Spirito
Nos vamos a la mierda y con razón.
#3 Jotax
Este planeta no nos pertenece acabaremos extinguidos, han existido especies que ha durado millones de años y nosotros vamos a dejar una peor huella que esos animales tanto en la tierra como en el espacio que nos rodea pero no creo que los mas de 5000 millones de años que se suponen que le quedan al planeta estemos presentes en ellos ni una mínima parte.
