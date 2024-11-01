·
El 'plan Kanpai' contra la multirreincidencia suma 470 detenidos en Catalunya con más de 4.000 antecedentes en sus primeros 6 meses
También han investigado 180 personas y se han identificado a 24.000 delincuentes persistentes.
|
etiquetas
:
delincuencia
,
multireincidencia
4
1
0
K
44
actualidad
5 comentarios
4
1
0
K
44
actualidad
#1
Un_señor_de_Cuenca
Vale, pero los jueces tendrán que hacer algo también. Por mucho que detengan a estos angelitos, si vuelven a salir al día siguiente no habremos avanzado nada. Y al loro que están aplicando el criterio de tener 5 hechos violentos o más. Me parece que con 2 ya sería suficiente para considerar a un pavo reincidente y peligroso.
2
K
40
#3
rar
#1
Hombre, lo tendrá que hacer el Legislador, el Juez sólo puede aplicar las penas que marca la ley.
1
K
20
#4
Expat_Guinea_Ecuatorial
#3
Lo tendra que hacer el votante eligiendo al legislador que quiera hacerlo
0
K
11
#2
Blackat
24.000 delincuentes persistentes...sin contar a la gente del PP...
0
K
7
#5
Expat_Guinea_Ecuatorial
#2
Claro porque el PP es el unico partido corrupto, que bonito seria el pais si fuera asi y hubiera gente objetiva. No es tu caso
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
