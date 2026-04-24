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El plan contra la multirreincidencia en Cataluña genera en un año un 40% más de condenas

El plan contra la multirreincidencia en Cataluña genera en un año un 40% más de condenas

El plan contra la multirreincidencia impulsado en diciembre de 2024 entre el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se ha saldado en 2025 en Barcelona con un 40% más de sentencias condenatorias. “Hay un 40% más de sentencias y un 40% más de delincuentes condenados”, ha afirmado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el acto de presentación del balance del plan recordando que el programa se aplicó sobre la base de que 500 personas habían cometido más de 6.000 delitos. El president Salvador Illa ha añadido...

| etiquetas: catalunya , multireincidentes , delincuencia , condenas
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7 comentarios
4 1 0 K 53 actualidad
Priorat #3 Priorat
Obvio. Si condenas a quien no condenabas, pues hay muchas más condenas.
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Mltfrtk #7 Mltfrtk
El palo con la zanahoria para los españoles racistas.
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#2 Ovidio
Ahora falta que a los condenados que no tengan la nacionalidad española se les expulse a su país de origen
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Priorat #4 Priorat
#2 Esto quieres decir, ¿no? EoEl articuloartículo 89 del código penal. Sois unos cansinos siempre repitiendo las mismas falsedades.

1. Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de…   » ver todo el comentario
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manzitor #5 manzitor
#2 Y que por estar raca raca con la inmigración y la delincuencia, los españoles dejarán de robar.
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#6 Ovidio
#5 No, pero al lumpen español te lo tienes que tragar porque es español
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Chepacoletariado #1 Chepacoletariado
Si Warcelona quiere dejar de ser la pocilga cosmopolita que es ahora, es el camino a seguir
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menéame