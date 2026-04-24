El plan contra la multirreincidencia en Cataluña genera en un año un 40% más de condenas

El plan contra la multirreincidencia impulsado en diciembre de 2024 entre el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se ha saldado en 2025 en Barcelona con un 40% más de sentencias condenatorias. “Hay un 40% más de sentencias y un 40% más de delincuentes condenados”, ha afirmado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el acto de presentación del balance del plan recordando que el programa se aplicó sobre la base de que 500 personas habían cometido más de 6.000 delitos. El president Salvador Illa ha añadido...