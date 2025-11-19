Una «Pitufina Karateca» de casi cinco metros de altura ya da la bienvenida a los visitantes de La Pola de Siero  

Hace unos meses, la instalación del «Pitufo Gruñón» en Lugones fue una noticia de alcance nacional que causó división entre los vecinos. El alcalde de Siero, Ángel García, defendió el proyecto afirmando que los pitufos son embajadores del medio ambiente y ahora ha dado un paso más instalando en los accesos a La Pola una «Pitufa Karateca» de 4,5 metros. El alcalde apuntó que «da un toque infantil, alegre y divertido a la entrada de La Pola». «Creo que ha quedado muy bonito y que la figura de la Pitufina alegra la vista a la mayoría de la gente».