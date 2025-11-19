edición general
4 meneos
160 clics
Una «Pitufina Karateca» de casi cinco metros de altura ya da la bienvenida a los visitantes de La Pola de Siero

Una «Pitufina Karateca» de casi cinco metros de altura ya da la bienvenida a los visitantes de La Pola de Siero  

Hace unos meses, la instalación del «Pitufo Gruñón» en Lugones fue una noticia de alcance nacional que causó división entre los vecinos. El alcalde de Siero, Ángel García, defendió el proyecto afirmando que los pitufos son embajadores del medio ambiente y ahora ha dado un paso más instalando en los accesos a La Pola una «Pitufa Karateca» de 4,5 metros. El alcalde apuntó que «da un toque infantil, alegre y divertido a la entrada de La Pola». «Creo que ha quedado muy bonito y que la figura de la Pitufina alegra la vista a la mayoría de la gente».

| etiquetas: siero , asturias , pitufina , pitufos
3 1 1 K 51 actualidad
31 comentarios
3 1 1 K 51 actualidad
#5 yarkyark
#1 Que yo sepa los ayuntamientos no son responsables de las partidas de sanidad, Pensiones ni Educacion.
3 K 45
ChatGPT #8 ChatGPT
#5 SIEMPRE que alguien se queja de que la presión impositiva es brutal, se argumenta que son para cosas "buenas" como las 3 comentadas, y no, se nos escapa el dinero en mierdas como estas que se meterán en partidas que tienen nombres rimbombantes como "plan de modernización y dinamización del entorno rural" y serán capaces de meterlo en partidas de I+D o cualquier mierda similar

y la realidad es esta, que lo que nos cuesta tanto trabajar, se gasta en mierdas así.
0 K 11
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#8 SIEMPRE que alguien se queja de que la presión impositiva es brutal,
... se le responde que en comparación con la media europea, la presión imposiva es baja.
0 K 13
ChatGPT #14 ChatGPT
#11 #12 venga, te compro que es baja, no cambia en nada mi argumento.

este dinero está malgastado, sale de los impuestos, así que podría se más baja. sigue siendo un problema de pagar impuestos que se usan para gilipolleces. este dinero no se ha dedicado al mantra de educacion, pensiones y sanidad.
0 K 11
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#8 y la realidad es esta, que lo que nos cuesta tanto trabajar, se gasta en mierdas así.
Pues critica este tipo de gastos, no los impuestos en general.

Es como criticar que alguien cobre un salario porque parte del mismo se lo gasta en loterías o drogas.
Pues leñe, dile que no gaste en lotería o drogas, no le digas que cobra mucho.
0 K 13
ChatGPT #13 ChatGPT
#12 pues justo eso digo.
Que intentar llenar un cubo mientras está completamente agujereado es estupido. Por mucha agua que metas, siempre la pierdes
0 K 11
Froku #15 Froku
#5 Bueno, de Educación en parte. Por ejemplo son los responsables del mantenimiento de los colegios.
1 K 22
strike5000 #16 strike5000
#5 El dinero que se da a los ayuntamientos y se gastan en estas chorradas podría haber sido destinado a otras partidas, así que indirectamente se ha detraído de esas partidas.
0 K 11
ElmaEscobar #23 ElmaEscobar
#5 Es responsable de tener los centros sanitarios con personal, cosa que no sucede en ese Concejo, también es responsable de tener las aceras, las carreteras, los saneamientos y las conducciones de agua potable en buen estado en TODAS las localidades que forman parte de su ayuntamiento, pero este señor parece que prefiere el marketing de queda bien con sus jodidas estatuas de pitufos.
0 K 7
#7 yarkyark *
#4 La escultura para la rotonda costo 35.000 euros, bastante menos que ciertas esculturas de glorieta para llorar.

Obelisco de Calatrava en Madrid

"El origen de la polémica del monumento viene por su alto coste de mantenimiento y seguridad, ya que costaría unos 150.000 euros a las arcas públicas del Consistorio. Además, su precio desorbitado en 2009 fue de 14 millones y medio, pero en la actualidad está tasado en 100.000 euros. “Vaya regalo que vale dinero todos los años”, cuenta un vecino."

Nadie se acuerda del obelisco de Calatrava pero esto de los pitufos lleva saliendo unas cuantas veces en Televisión.

cc #1
1 K 22
ChatGPT #9 ChatGPT *
#7 es una puta verguenza lo que hacen con el dinero público, y defender la subida de impuestos para mejorar servicios públicos en lugar de atajar estas mierdas es ser muy cerril.
0 K 11
ElmaEscobar #25 ElmaEscobar
#7 Y estamos sin saneamiento en muchas localidades y con las tuberías de agua de fibrocemento jodiendose cada dos por tres, VIVA PITUFINA
0 K 7
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#1 ¿A ti no te ofreció educación el estado?
0 K 13
mecha #18 mecha
#1 a ver, tampoco es plan de vivir en edificios grises, por no gastar en pintura, y quitar cada plaza y jardín, no vaya a ser que alguien se entretenga y se olvide de lo importante : sanidad, pensiones y educación.

Date una vuelta por Rusia, mira los edificios que hicieron los soviéticos allí hará 1 siglo y verás lo deprimente que es y como afecta a la salud. Y valdría para los que hizo Hitler en la Alemania nazi, muy prácticos pero deprimentes, solo que estos los tiraron todos.

¡Alégrate el día!
0 K 7
ChatGPT #19 ChatGPT *
#18 Mientras tenga una fecha para una radiografía para dentro de 3 meses, no quiero que se pinten edificios de colores. Lo primero es lo primero, y si gastas ne pintura no estás gastando en médicos.


es curioso como está medio menéame defendiendo esta mierda, sospecho que el alcalde no es de "los malos"
0 K 11
Atusateelpelo #20 Atusateelpelo
#19 Esta pitufina esta en Asturias donde, hasta donde yo se, no se tardan años en hacerse pruebas.

Eso que comentas es mas de CCAA como Andalucia o Madrid donde, casualmente, gobiernan los que defienden bajar impuestos...y lo hacen privatizando pruebas medicas.
0 K 13
ChatGPT #22 ChatGPT
#20 pues nada, Bien gastados están.

Chao!
0 K 11
Atusateelpelo #24 Atusateelpelo
#22 Si estan bien gastados lo decidiran los votantes de Pola. Yo tengo mi opinion pero no es de lo que has hablado.

Lo que has hecho es venir a quejarte de impuestos para Sanidad, Pensiones y Educacion cuando quienes propugnan bajar impuestos son precisamente los que recortan en Sanidad, Pensiones o Educacion...y gastan en banderas españolas de cientos de metros cuadrados. Algo que es un pelin hipocrita.
0 K 13
ChatGPT #26 ChatGPT
#24 los votantes pueden decir lo que quieran. Ese dinero está tirado
0 K 11
Atusateelpelo #28 Atusateelpelo
#26 Esa es tu opinion. La que cuenta es la opinion de los votantes de Pola.

Veo que has obviado el resto de mi respuesta...por lo que sea.
0 K 13
ElmaEscobar #30 ElmaEscobar
#28 Votantes de Siero, que es el concejo entero. Aunque para Cepi solo existe Pola y Lugones para su marketing
0 K 7
ElmaEscobar #27 ElmaEscobar *
#19 Es del PSOE, ganó por mayoría absoluta. De todas formas la única oposición que tiene a sus estatuas de pitufos es el PP pidiendo estatuas de huevos pintos. Mientras muchos de su concejo no tenemos ni las cosas más básicas.
Animo a que llamen al ambulatorio de Siero a pedir cita, 4 horas diciendo que no pueden atenderte llame más tarde.
0 K 7
HeilHynkel #21 HeilHynkel
En Argentina esperan a gente como tú con los brazos abiertos. No sé que haces aquí sufriendo y donde se aprovechan de tí.
0 K 18
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Mercedes Sainz, de la empresa adjudicataria; Leire Gabilondo y Juan Carlos Álvarez, técnicos municipales; Ana Nosti, edil de Festejos; Ángel García, alcalde de Siero, y Laura Hernández, directora de Myl Ideas, delante de «Pitufina Karateka»

Si alguien tira del hilo seguro que descubre cierta conexión. Es que hay que ser sinvergüenzas para salir hasta en la foto.
0 K 14
devilinside #6 devilinside
Es La Polla Pola
0 K 12
strike5000 #17 strike5000 *
Cuando yo era joven, antes del "internés", teníamos que conformarnos con revistas, y en una de ellas, no sé si era "La judía verde" o "Harakiri", salía un personaje que era "La Putifina". Os podéis imaginar de que iban... xD xD xD
0 K 11
Andreham #4 Andreham *
Sabiendo que el Ayuntamiento había firmado en marzo de 2023 con los propietarios de la marca de Los Pitufos un convenio de colaboración para llevar a cabo acciones de sensibilización y concienciación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y que la siguiente en instalarse era esta figura en Pola de Siero, el PP inició una recogida de firmas que tuvo un millar de simpatizantes en contra de este proyecto.

Es que mira que son malísima gente. Perdón, no lo diré muy alto, que ahora me pueden empapelar sin problema.
0 K 8
#2 endy
Modificación del cartel inminente
0 K 7
ElmaEscobar #29 ElmaEscobar
Señor Alcalde, arregle las conducciones de agua, los saneamientos, las carreteras, las aceras de todas las localidades de Siero antes de poner gilipolleces en rotondas.
0 K 7
#31 kondnado
Estos pitufos nos van a pitufar todo lo pitufable
0 K 6

menéame