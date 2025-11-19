Una «Pitufina Karateca» de casi cinco metros de altura ya da la bienvenida a los visitantes de La Pola de Siero  

Hace unos meses, la instalación del «Pitufo Gruñón» en Lugones fue una noticia de alcance nacional que causó división entre los vecinos. El alcalde de Siero, Ángel García, defendió el proyecto afirmando que los pitufos son embajadores del medio ambiente y ahora ha dado un paso más instalando en los accesos a La Pola una «Pitufa Karateca» de 4,5 metros. El alcalde apuntó que «da un toque infantil, alegre y divertido a la entrada de La Pola». «Creo que ha quedado muy bonito y que la figura de la Pitufina alegra la vista a la mayoría de la gente».
y la realidad es esta, que lo que nos cuesta tanto trabajar, se gasta en mierdas así.
... se le responde que en comparación con la media europea, la presión imposiva es baja.
este dinero está malgastado, sale de los impuestos, así que podría se más baja. sigue siendo un problema de pagar impuestos que se usan para gilipolleces. este dinero no se ha dedicado al mantra de educacion, pensiones y sanidad.
Pues critica este tipo de gastos, no los impuestos en general.
Es como criticar que alguien cobre un salario porque parte del mismo se lo gasta en loterías o drogas.
Pues leñe, dile que no gaste en lotería o drogas, no le digas que cobra mucho.
Que intentar llenar un cubo mientras está completamente agujereado es estupido. Por mucha agua que metas, siempre la pierdes
Obelisco de Calatrava en Madrid
"El origen de la polémica del monumento viene por su alto coste de mantenimiento y seguridad, ya que costaría unos 150.000 euros a las arcas públicas del Consistorio. Además, su precio desorbitado en 2009 fue de 14 millones y medio, pero en la actualidad está tasado en 100.000 euros. “Vaya regalo que vale dinero todos los años”, cuenta un vecino."
Nadie se acuerda del obelisco de Calatrava pero esto de los pitufos lleva saliendo unas cuantas veces en Televisión.
cc #1
Date una vuelta por Rusia, mira los edificios que hicieron los soviéticos allí hará 1 siglo y verás lo deprimente que es y como afecta a la salud. Y valdría para los que hizo Hitler en la Alemania nazi, muy prácticos pero deprimentes, solo que estos los tiraron todos.
es curioso como está medio menéame defendiendo esta mierda, sospecho que el alcalde no es de "los malos"
Eso que comentas es mas de CCAA como Andalucia o Madrid donde, casualmente, gobiernan los que defienden bajar impuestos...y lo hacen privatizando pruebas medicas.
Lo que has hecho es venir a quejarte de impuestos para Sanidad, Pensiones y Educacion cuando quienes propugnan bajar impuestos son precisamente los que recortan en Sanidad, Pensiones o Educacion...y gastan en banderas españolas de cientos de metros cuadrados. Algo que es un pelin hipocrita.
Veo que has obviado el resto de mi respuesta...por lo que sea.
Animo a que llamen al ambulatorio de Siero a pedir cita, 4 horas diciendo que no pueden atenderte llame más tarde.
Si alguien tira del hilo seguro que descubre cierta conexión. Es que hay que ser sinvergüenzas para salir hasta en la foto.
Es que mira que son malísima gente. Perdón, no lo diré muy alto, que ahora me pueden empapelar sin problema.