edición general
3 meneos
114 clics
Pirámides de Egipto, ya se sabe cómo se construyeron [ITA]

Pirámides de Egipto, ya se sabe cómo se construyeron [ITA]

Un grupo de cientifícos de la universidad de Carolina del Norte ha descubierto que los egipcios aprovecharon mega-canales procedentes del Nilo para el transporte de los pedruscos. Estos canales habían permanecido sepultados y escondidos pero se han descubierto gracias a imágenes satelitales por radar, análisis de sedimentos y mapas históricos, entre otros métodos. El principal ramo del nilo se llama Ahramat de unos 60kms de largo. Ese es el motivo por el que la gran mayoría de las pirámides se concentran todas en un área geográfica específica.

| etiquetas: construccion , misterio , egipto
2 1 0 K 34 cultura
4 comentarios
2 1 0 K 34 cultura
Feindesland #2 Feindesland
Esto explica como trajeron la piedra d ela scahnteras...

Y nada más.
2 K 48
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Digo yo que será que se ha confirmado algo que ya se sabía.

Con lo que siguen especulando es con el método de subir tanto piedrolo en un tiempo prudencial (y no, no son todas las piedras iguales, las de arriba son más pequeñas) aunque habida cuenta que con Sneferu ya tenían los cojones pelados de mover piedrolos, igual para ellos era pan comido.
1 K 30
#4 ombresaco
empezando por abajo...

Ya cierro al salir
1 K 20
#1 code2011
Como dice el viejo chiste: la única razón por la que hay pirámides en Egipto es porque no cabían en el museo británico.
1 K 10

menéame