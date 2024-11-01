Pirámides de Egipto, ya se sabe cómo se construyeron [ITA]

Un grupo de cientifícos de la universidad de Carolina del Norte ha descubierto que los egipcios aprovecharon mega-canales procedentes del Nilo para el transporte de los pedruscos. Estos canales habían permanecido sepultados y escondidos pero se han descubierto gracias a imágenes satelitales por radar, análisis de sedimentos y mapas históricos, entre otros métodos. El principal ramo del nilo se llama Ahramat de unos 60kms de largo. Ese es el motivo por el que la gran mayoría de las pirámides se concentran todas en un área geográfica específica.