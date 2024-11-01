Pink Floyd funde “Shine On You Crazy Diamond” en una sola canción por primera vez, llevando a "Wish You Were Here" a otra dimensión

Como nuevo adelanto de ‘Wish You Were Here (50th Anniversary)’, rememorando los 50 años de la salida original del seminal trabajo de Pink Floyd, ya podemos escuchar por primera vez la fusión de “Shine On You Crazy Diamond” en una sola canción. Reconocida originalmente como una obra épica en dos partes de su icónico álbum ‘Wish You Were Here’ (1975), y bajo la denominación oficial de “Shine On You Crazy Diamond (pts. 1-9, New Stereo Mix)”, esta nueva versión reúne por primera vez la canción completa en una sola pieza