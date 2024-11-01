Pink Floyd funde “Shine On You Crazy Diamond” en una sola canción por primera vez, llevando a "Wish You Were Here" a otra dimensión

Como nuevo adelanto de ‘Wish You Were Here (50th Anniversary)’, rememorando los 50 años de la salida original del seminal trabajo de Pink Floyd, ya podemos escuchar por primera vez la fusión de “Shine On You Crazy Diamond” en una sola canción. Reconocida originalmente como una obra épica en dos partes de su icónico álbum ‘Wish You Were Here’ (1975), y bajo la denominación oficial de “Shine On You Crazy Diamond (pts. 1-9, New Stereo Mix)”, esta nueva versión reúne por primera vez la canción completa en una sola pieza
Y si, un lugar recomendable para visitar
Lo que me encantó de la noticia es la expresión: "rememorando los 50 años de la salida original del seminal trabajo de Pink Floyd"... Seminal? Qué quiere decir con que el noveno álbum de la banda era "seminal"...?
“Seminal” significa que influyó de forma decisiva en lo que vino después.
En música, decir que un álbum es “seminal” implica que marcó un antes y un después: cambió estándares, inspiró a otros artistas y dejó una huella estructural en el género.
Aplicado a Pink Floyd, significa que ese noveno álbum no solo fue importante, sino que moldeó la evolución posterior del rock y de la música en general.
Pues es Echoes la de dos partes que tocaron ahí, me ha patinado la memoria:
Este año Pink Floyd sacó, por primera vez, como vinilo oficial, ese directo de Pompeya, por el 50 aniversario. Éste de la foto
Como curiosidad decir que la primera versión que escuché de Shine on you crazy fue esta y que luego cuando escuché Wish you were here por primera vez me decepcionó mucho que la canción apareciera en dos partes separadas. Para mí este tema gana mucho juntando las dos partes.
Impagable el slide de gilmour.