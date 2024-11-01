edición general
Pink Floyd funde “Shine On You Crazy Diamond” en una sola canción por primera vez, llevando a "Wish You Were Here" a otra dimensión

Como nuevo adelanto de ‘Wish You Were Here (50th Anniversary)’, rememorando los 50 años de la salida original del seminal trabajo de Pink Floyd, ya podemos escuchar por primera vez la fusión de “Shine On You Crazy Diamond” en una sola canción. Reconocida originalmente como una obra épica en dos partes de su icónico álbum ‘Wish You Were Here’ (1975), y bajo la denominación oficial de “Shine On You Crazy Diamond (pts. 1-9, New Stereo Mix)”, esta nueva versión reúne por primera vez la canción completa en una sola pieza

nopolar #1 nopolar
Por si a alguien nunca se le había ocurrido ponerlas seguidas en una lista de reproducción. Especialmente la versión grabada en Pompeya.
4 K 38
tommyx #2 tommyx
#1 cuando estuve en Pompeya, en el circo donde grabaron el disco note una cierta sensación que nunca he notado en otro lugar, me hubiese quedado un buen rato ahí, curiosamente en ese momento no caí en Pink Floïd
0 K 8
nopolar #3 nopolar
#2 Toda la zona tiene algo así.
0 K 8
tommyx #8 tommyx
#3 si, pero estar dentro del circo... Fue especial.
Y si, un lugar recomendable para visitar
0 K 8
oLiMoN63 #4 oLiMoN63
#1 xD xD xD
Lo que me encantó de la noticia es la expresión: "rememorando los 50 años de la salida original del seminal trabajo de Pink Floyd"... Seminal? Qué quiere decir con que el noveno álbum de la banda era "seminal"...?
1 K 16
tommyx #9 tommyx
#4 lo he consultá con la AI:
“Seminal” significa que influyó de forma decisiva en lo que vino después.
En música, decir que un álbum es “seminal” implica que marcó un antes y un después: cambió estándares, inspiró a otros artistas y dejó una huella estructural en el género.

Aplicado a Pink Floyd, significa que ese noveno álbum no solo fue importante, sino que moldeó la evolución posterior del rock y de la música en general.
0 K 8
JanSmite #12 JanSmite
#9 Para mí, "Wish you were here" es su mejor álbum con diferencia, y mira que los demás también son buenos.
0 K 19
dunachio #5 dunachio
#1 ¿La versión en Pompeya? ¿Pink Floyd tocó esas canciones en Pompeya? ¿O te refieres al directo de David Gilmour?
0 K 11
nopolar #7 nopolar *
#5 youtu.be/fTel1jeps-A?si=-HO75vDYYeKCfgCe

Pues es Echoes la de dos partes que tocaron ahí, me ha patinado la memoria:

es.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd:_Live_at_Pompeii
0 K 8
dunachio #11 dunachio
#7 Si, lo conozco jejeje, lo tengo derretido de tanto verlo, por eso no me cuadraba. Pero David Gilmour si tocó en Pompeya “Shine On You Crazy Diamond” , pero no todas las partes seguidas.
Este año Pink Floyd sacó, por primera vez, como vinilo oficial, ese directo de Pompeya, por el 50 aniversario. Éste de la foto 8-D  media
1 K 19
JanSmite #13 JanSmite
#10 Yo tengo el LP de vinilo original del '75, lo compró una tía mía recién salido y me lo regaló. Creo que debe tener ya los surcos gastados…
0 K 19
#6 asdfg
Está fusión ya se público hace un montón de años, pero no es más que todas las partes juntas y creo que no pertenece a la lista oficial de álbumes de Pink Floyd. La pillé en una feria del disco de Barcelona.
1 K 15
Djangology #10 Djangology
#6 Aparece en un recopilatorio llamado "Echoes. The Best of Pink Floyd". Efectivamente de hace un porrón de años y no, no es disco oficial. Imagino que de ahí el titular de esta noticia.
Como curiosidad decir que la primera versión que escuché de Shine on you crazy fue esta y que luego cuando escuché Wish you were here por primera vez me decepcionó mucho que la canción apareciera en dos partes separadas. Para mí este tema gana mucho juntando las dos partes.
Impagable el slide de gilmour.
0 K 6

