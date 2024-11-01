edición general
Piden protocolos urgentes ante el avance de grupos Incel en escuelas

Ante el alza en casos de violencia relacionados con las llamadas comunidades Incel (célibes involuntarios), diputados locales señalaron que se necesitan protocolos para identificar las señales de alerta de la radicalización de estos grupos.

Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#0 Te faltaria la etiqueta Mexico.
1 K 31
masde120 #6 masde120
#3 preocupadisimos con los incel mexicanos tenemos a los admins de meneame , en el pais donde aparecen cientos de muertos y decapitados cada semana.
0 K 10
#13 A3321 *
#3 Sí, porque por ejemplo, en España los incels lo que hacen es meterse al PSOE, que es donde se concentran la mayoría de los suyos
0 K 6
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#13 Diciembre 2025. Al cubo de los ignores.
0 K 17
carakola #2 carakola *
Deben tener los huevos como pelotas de baloncesto. No veo yo que esto de no follar tenga muchos adeptos. Yo creo que es más extrema derecha que tiene ese discurso y meten lo de incels por el machismo.
0 K 20
#15 DenisseJoel
Ya ponen Incel con mayúsculas, como hace Trump con Antifa. Como si eso fuera a cambiar la realidad.
0 K 11
#14 Cincocuatrotres
Es como si alguien nos quisiera dirigir nuestro pensamiento con estas chorradas
0 K 8
aupaatu #1 aupaatu
Parece que aún no han identificado a los grupos políticos que fomentan el fascismo con todas sus variables
0 K 8
bigmat #5 bigmat
Titular noticia alternativo: Piden protocolos urgentes ante el avance de grupos Charos en escuelas.

Ambas pronto en nuestro país. Una en El País y otra en El Mundo.
0 K 7
#4 fzman
Es curioso tanta alarma, cuando se organizan charlas feministas en las escuelas impartidas por auténticas furias fanáticas.
0 K 7
BlackDog #7 BlackDog *
Y cual es el problema con esos "Incels"? que no están dispuestos a pagar la cuenta en la primera cita? que en vez de ir a buscarlas y dejarlas en casa les piden un uber y que se lo paguen ellas? Que si te has acostado con 50 tíos a tus 20 no les resultes atractiva?
0 K 7
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#7 en México? Amenazas de bomba en el campus universitario, amenazas de muerte a estudiantes y asesinatos
www.meneame.net/story/brandon-n-estudiante-buap-amenazo-realizar-ataqu

www.meneame.net/story/caso-lex-ashton-abre-puertas-cultura-incel-mexic
0 K 20
BlackDog #10 BlackDog
#9 Y si en vez de incel se denominaba jugador de rol?
1 K 23
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#10 el rol va contra un sector de la población?
0 K 20
Gry #12 Gry *
#7 Están hablando de escuelas no tienen dinero para pagar nada
0 K 16
Chepacoleta #8 Chepacoleta
Que gilipollez de meneo xD
0 K 6

