Brandon "N", estudiante de la BUAP que amenazó con realizar un ataque armado en Ciudad Universitaria, se autoidentificó como "Incel".

De acuerdo con la titular de la Fiscalía, Idamis Pastor Betancourt durante las diligencias conjuntas encontraron el arma de fuego y elementos balísticos así como evidencias de un estudio previo a las víctimas. Se puede establecer que el imputado para poder llevar a cabo dichos actos fue inspirado por los atentados previos como la masacre de Columbia o el ataque del alumno del CCH en la Ciudad de México.