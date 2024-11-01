edición general
Brandon "N", estudiante de la BUAP que amenazó con realizar un ataque armado en Ciudad Universitaria, se autoidentificó como "Incel".

De acuerdo con la titular de la Fiscalía, Idamis Pastor Betancourt durante las diligencias conjuntas encontraron el arma de fuego y elementos balísticos así como evidencias de un estudio previo a las víctimas. Se puede establecer que el imputado para poder llevar a cabo dichos actos fue inspirado por los atentados previos como la masacre de Columbia o el ataque del alumno del CCH en la Ciudad de México.

#1 Katos
¿No será pincel?. O cincel?.

Que a mi me parece muy bien que pensé is que el 99% de los hombres son incel.
Pero queda feo intentar ser tan Sensacionalista como eldiario. Es el plural o cualquier periódico vocero.
