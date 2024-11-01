Caso Lex Ashton “abre puertas” a cultura incel en México y es síntoma de los antiderechos

El nombre Lex Ashton resuena en foros globales incel y en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que el estudiante apuñalara hasta la muerte a un compañero dentro de la institución. El trágico hecho “abre la puerta” a la cultura de la “píldora roja” en el país y es “síntoma de los movimientos antiderechos humanos”, advirtieron especialistas. En la era de la “posverdad”, agregó, los jóvenes encuentran ese modelo tradicional en hombres que “con un poco de carisma toman un micrófono y se convierten en gurús”