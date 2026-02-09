edición general
Pide ayuda para una vecina y es detenida por allanamiento de morada y agresión: “Soy licenciada en Criminalística"

Una mujer de Valladolid acabó bajo detenida tras interferir gravemente en el rescate de una vecina. La mujer exigía a gritos que los bomberos derribaran la puerta. La mujer afirmó que "tenía derecho a dar órdenes" por haber dado el aviso. Los bomberos abrieron la puerta sin causar daños materiales. El conflicto final estalló cuando a pesar de las peticiones para que permitiera trabajar al 112 entró en la casa sin autorización llegando a empujar a un agente "Tú no eres nadie para decirme si entro o no, soy licenciada en Criminalística" espetó

#2 XXguiriXX
Un clásico, mujer que “ayuda” gritando y dándole órdenes xD
3 K 45
Supercinexin #8 Supercinexin
#2 Soy feminista pero jajajajajajajaja también es feminista mi mujer y, como diría ésta licenciada en Criminalística, da el perfil :troll:
1 K 28
nopolar #4 nopolar
Me ha molao el concepto:
- ¡Soy licenciado en ciencias ambientales, abran paso!
- ¡Tengo un FP de metalurgia! ¡Respeten mi autoridad!
2 K 24
#6 Cuchifrito
¿Allanamiento de morada?
¿Por entrar en casa de la vecina que estaba herida?
La señora no está muy centrada pero el policía también tiene cojones. Y lo del fuerte empujón huele a te voy a meter un paquete por chula.
1 K 21
UnoYDos #7 UnoYDos *
#6 Omites que los servicios de emergencia estaban ya dentro y solo estorbaba. No pintas nada en casa de tu vecino si ya ha recibido ayuda cualificada y tu no vales ni para sujetar gasas.
1 K 19
#9 power414
#7 Estoy con #6.
Tenían que haber asistido a ambas señoras. Una por el brazo y la otra por la crisis nerviosa.
0 K 10
UnoYDos #10 UnoYDos
#9 Si, la excusa de siempre, si una mujer hace algo ilegal es que esta loca.
0 K 7
#5 ernovation
No veo por qué una persona con problemas mentales tiene que ser notícia si no ha hecho nada grave.
1 K 17
#3 Leclercia_adecarboxylata
Premio a la mejor excusa de 2026.
0 K 15
Socavador #12 Socavador
Licenciada en burrologia y estupidez.
0 K 11
#1 Febrero2027
Criminalistilla
0 K 7
Natxelas_V #11 Natxelas_V
Señora, suélteme el brazo!
0 K 7

