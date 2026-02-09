Pide ayuda para una vecina y es detenida por allanamiento de morada y agresión: “Soy licenciada en Criminalística"

Una mujer de Valladolid acabó bajo detenida tras interferir gravemente en el rescate de una vecina. La mujer exigía a gritos que los bomberos derribaran la puerta. La mujer afirmó que "tenía derecho a dar órdenes" por haber dado el aviso. Los bomberos abrieron la puerta sin causar daños materiales. El conflicto final estalló cuando a pesar de las peticiones para que permitiera trabajar al 112 entró en la casa sin autorización llegando a empujar a un agente "Tú no eres nadie para decirme si entro o no, soy licenciada en Criminalística" espetó
- ¡Soy licenciado en ciencias ambientales, abran paso!
- ¡Tengo un FP de metalurgia! ¡Respeten mi autoridad!
¿Por entrar en casa de la vecina que estaba herida?
La señora no está muy centrada pero el policía también tiene cojones. Y lo del fuerte empujón huele a te voy a meter un paquete por chula.
Tenían que haber asistido a ambas señoras. Una por el brazo y la otra por la crisis nerviosa.