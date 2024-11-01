Petroleros atacados y navegación paralizada: el estrecho de Ormuz sufre las consecuencias del ataque a Irán

El centro de seguridad marítima de Omán ha informado de que una embarcación que navegaba a unas cinco millas náuticas de Musandam, una ciudad del país, fue impactado por un dron israelí. Según han detallado, el petrolero en cuestión es el Skylight, un barco con bandera de Palau con una tripulación de 20 personas, incluidos cinco iraníes, de los cuales cuatro han resultado heridos. www.meneame.net/m/actualidad/catastrofe-ambiental-sin-precedentes-hund
-Bueno pues habrá que subirlo todo un 80%.
-Pero si eso viene de Albacete, en burro.
-Ya, pero el burro está hecho de petróleo iraní, no podemos hacer nada...
Menudo diíta llevas con el tema.
Ahora veremos a occidente condenar a Israel por atacar petroleros y provocar desastres ecológicos en aguas de un país que no está en el conflicto.