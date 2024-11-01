Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba

La decisión supone una inusual concesión de Washington sobre el endurecido bloqueo de la isla, en el marco del cual los de Trump han llegado a amenazar con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo al Gobierno comunista.
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Igualmente Europa ha estado cazando petroleros rusos usando cualquier excusa cuando el calculo político les ha salido conveniente, igual como ha mirado hacia el otro lado ante el embargo total a cuba.
Con respecto a los intervenidos en Europa, no creo que sea buena idea seguir tensionando con actos de pirateo.
"Estados Unidos ha intervenido o interceptado al menos dos petroleros que intentaban acceder a Cuba en 2026 para suministrar combustible bajo el cerco energético impuesto por la administración Trump:
Skipper: Un buque venezolano cargado con casi dos millones de barriles de crudo pesado que fue incautado el 10 de diciembre de… » ver todo el comentario