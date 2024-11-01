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Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba

Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba

La decisión supone una inusual concesión de Washington sobre el endurecido bloqueo de la isla, en el marco del cual los de Trump han llegado a amenazar con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo al Gobierno comunista.

| etiquetas: petrolero ruso , 100.000 toneladas , crudo , cuba
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
cocolisto #1 cocolisto
Pues ya ha llegado,con "permiso"de los eeuu porque decir que los rusos han roto el bloqueo suena muy fuerte {0x1f601}
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sotillo #3 sotillo
#1 Dicen que ha viajado escoltado por un barco de guerra ruso y no han querido más problemas con las lavadoras
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placeres #6 placeres
#1 #2 Hay CERO posibilidades que un petrolero haya llegado a cuba sin que USA lo permita.. no seamos ingenuos, es parte de la negociación.

Igualmente Europa ha estado cazando petroleros rusos usando cualquier excusa cuando el calculo político les ha salido conveniente, igual como ha mirado hacia el otro lado ante el embargo total a cuba.
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cocolisto #8 cocolisto
#6 Me da la impresión que ha habido alguna linea roja que eeuu no ha debido querer cruzar.Lo sabremos en el futuro.
Con respecto a los intervenidos en Europa, no creo que sea buena idea seguir tensionando con actos de pirateo.
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#2 Pitchford
Es que no era un bloqueo militar sino una amenaza de aranceles, que no sé si todavía sigue, pero que entiendo que a Rusia le debe importar un pepino, porque debe exportar a USA caviar y poco más..
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sotillo #4 sotillo
#2 Han levantado el bloqueo al petróleo ruso, si no te da para unas risas…..
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cocolisto #5 cocolisto
#2 Creo que ha habido intentos de otros que han sido impedidos e incluso asaltados,pero no tengo ahora mismo los datos aunque una pequeña búsqueda da éste resultado:

"Estados Unidos ha intervenido o interceptado al menos dos petroleros que intentaban acceder a Cuba en 2026 para suministrar combustible bajo el cerco energético impuesto por la administración Trump:

Skipper: Un buque venezolano cargado con casi dos millones de barriles de crudo pesado que fue incautado el 10 de diciembre de…   » ver todo el comentario
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smilo #9 smilo
Espero que a la embajada de estados unidos no llegue un solo litro y que les corten la electricidad si es que ese barco ayuda a restaurarla
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suppiluliuma #7 suppiluliuma
Una vez más, EEUU y Rusia cogiditos de la mano. Una vez más, los Zazis de MNM, que dicen ser antiamericanos hasta la muerte, fingen que no es así. xD
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Herrerii #10 Herrerii
TACO again
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menéame