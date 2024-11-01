edición general
La petrolera saudí Aramco puede evitar Ormuz y exportar 5 millones de barriles desde Yanbu

La compañía saudí Aramco, la mayor petrolera del mundo, está trabajando contrarreloj para acondicionar el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, oeste del país, lo que permitiría exportar cinco millones de barriles diarios que utilizarían el paso del Canal de Suez en lugar del estrecho de Ormuz.[...] Los siete millones de barriles que Aramco exporta a diario salen actualmente casi todos desde el golfo Pérsico, en el este del país, en particular desde el puerto de Dammam, y transitan a continuación por el estrecho de Ormuz.

Huaso #1 Huaso
Si. A un ritmo insuficiente y a través de un oleoducto que puede acabar como el Nordstream en cuestión de horas.
WcPC #6 WcPC
#1 Pensemos que España consume más o menos 1.5 millones al día, más o menos lo mismo que Alemania, Francia unos 2 millones...
Vamos, que eso no da ni para todos los países de la UE.
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#6 según tengo entendido Irán estaría en su derecho de reventarlo, viendo lo que decían del NordStream
WcPC #10 WcPC
#9 Esta guerra ha empezado con un ataque sorpresa, sobre unas falsas negociaciones, asesinando al jefe de gobierno de un país y volando por los aires un colegio infantil con 150 alumnas, además ha avanzado hasta el punto que han volado desalinizadoras....
Ya no es cuestión de derecho (que tiene derecho a defenderse de esa agresión, si) sino de que si el enemigo no respeta ningún derecho internacional y es más poderoso que tú, el respetar tú el derecho internacional es ilógico.
sotillo #11 sotillo
#1 De ilusión también se viven, que se lo hubieran pensado antes de poner de presidente a una cosa naranja
Oestrimnio #12 Oestrimnio
#1 Le podemos echar la culpa a algún submarino ruso en la zona.
:troll:
pitercio #14 pitercio
#1 de ese día oleoducto, la mayor incertidumbre ahora mismo es si caerá con un enjambre de drones o con un comando rebaño de cabras.
LoboAsustado #5 LoboAsustado
Hasta que un portacontenedores reviente casualmente en el canal de Suez y ahí si que nos cagamos encima...solo faltaría el combo del canal de Panamá y se acabo la globalización (para bien o para mal , ahí no entro)
obmultimedia #15 obmultimedia
#5 Trump con tal de destruir a China es capaz de eso y mas.
#3 amusgada
¿que van a pasar cerquita de los houtíes dicen?
#4 Vicenteeee
#2 Uf! vale, lo siento. No la he visto
#7 Vicenteeee
Por favor, pasen ordenadamente por el enlace de #2 y disculpen las molestias
joffer #8 joffer
Que no lo digan muy alto.
sotillo #13 sotillo
#8 Seguro que alguien ya lo ha sopesado
