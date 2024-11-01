La petrolera saudí Aramco puede evitar Ormuz y exportar 5 millones de barriles desde Yanbu

La compañía saudí Aramco, la mayor petrolera del mundo, está trabajando contrarreloj para acondicionar el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, oeste del país, lo que permitiría exportar cinco millones de barriles diarios que utilizarían el paso del Canal de Suez en lugar del estrecho de Ormuz.[...] Los siete millones de barriles que Aramco exporta a diario salen actualmente casi todos desde el golfo Pérsico, en el este del país, en particular desde el puerto de Dammam, y transitan a continuación por el estrecho de Ormuz.
Vamos, que eso no da ni para todos los países de la UE.
Ya no es cuestión de derecho (que tiene derecho a defenderse de esa agresión, si) sino de que si el enemigo no respeta ningún derecho internacional y es más poderoso que tú, el respetar tú el derecho internacional es ilógico.